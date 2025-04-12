Повторна мобілізація до ЗСУ - коли повторна мобілізація можлива

Мобілізовані громадяни. Фото: "АрміяInform"

Звільненого зі Збройних сил України військовослужбовця можуть повторно мобілізувати до лав ЗСУ. Це можливо у випадку, якщо причину, за якою громадянин звільнився з армії, викреслили із закону про мобілізацію у новій редакції.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з лав ЗСУ навіть під час воєнного стану.

Таку можливість надають, серед інших причин, сімейні обставини — зокрема, інвалідність одного із батьків.

До юристів звернувся звільнений зі Збройних сил України громадянин, який поцікавився, чи можуть його повторно мобілізувати.

Громадянин додав, що у новому законі про мобілізацію цього пункту уже немає.

Коли звільненого можуть мобілізувати повторно

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у випадку, коли пункт про звільнення чи відстрочку від мобілізації був усунутий під час змін до законодавства, повторна мобілізація громадянина, звільненого з лав ЗСУ за такою причиною, є можливою.

"Так, Вас мають право мобілізувати, якщо Ви не маєте права на відстрочку", — запевнив юрист.

Айвазян підкреслив, що попереднє звільнення з лав Збройних сил України жодним чином не впливає на процес подальшої мобілізації.

"Факт Вашого звільнення, на жаль, не стосується факту Вашого права на відстрочку для того, аби не бути мобілізованим", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є мінімальний інтервал для повторної мобілізації до Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, кого саме зі звільнених військовослужбовців можуть мобілізувати знову.