Повторная мобилизация в ВСУ - когда повторная мобилизация возможна

Повторная мобилизация — когда ТЦК может так поступить
Уволенного из Вооруженных сил Украины военнослужащего могут повторно мобилизовать в ряды ВСУ. Это возможно в случае, если причину, по которой гражданин уволился из армии, вычеркнули из закона о мобилизации в новой редакции.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Увольнение из ВСУ для ухода — что с мобилизацией
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение из рядов ВСУ даже во время военного положения.
Такую возможность предоставляют, среди других причин, семейные обстоятельства - в частности, инвалидность одного из родителей.
К юристам обратился уволенный из Вооруженных сил Украины гражданин, который поинтересовался, могут ли его повторно мобилизовать.
Гражданин добавил, что в новом законе о мобилизации этого пункта уже нет.
Когда освобожденного могут мобилизовать повторно
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в случае, когда пункт об освобождении или отсрочке от мобилизации был устранен во время изменений в законодательство, повторная мобилизация гражданина, уволенного из рядов ВСУ по такой причине, возможна.
"Да, Вас имеют право мобилизовать, если Вы не имеете права на отсрочку", — заверил юрист.
Айвазян подчеркнул, что предыдущее увольнение из рядов Вооруженных сил Украины никоим образом не влияет на процесс дальнейшей мобилизации.
"Факт Вашего увольнения, к сожалению, не касается факта Вашего права на отсрочку для того, чтобы не быть мобилизованным", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, каким является минимальный интервал для повторной мобилизации в Вооруженные силы Украины.
Добавим, мы сообщали о том, кого именно из уволенных военнослужащих могут мобилизовать снова.
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