Повторная мобилизация в ВСУ - когда повторная мобилизация возможна

Мобилизованные граждане. Фото: "АрміяInform"

Уволенного из Вооруженных сил Украины военнослужащего могут повторно мобилизовать в ряды ВСУ. Это возможно в случае, если причину, по которой гражданин уволился из армии, вычеркнули из закона о мобилизации в новой редакции.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение из рядов ВСУ даже во время военного положения.

Такую возможность предоставляют, среди других причин, семейные обстоятельства - в частности, инвалидность одного из родителей.

К юристам обратился уволенный из Вооруженных сил Украины гражданин, который поинтересовался, могут ли его повторно мобилизовать.

Гражданин добавил, что в новом законе о мобилизации этого пункта уже нет.

Когда освобожденного могут мобилизовать повторно

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в случае, когда пункт об освобождении или отсрочке от мобилизации был устранен во время изменений в законодательство, повторная мобилизация гражданина, уволенного из рядов ВСУ по такой причине, возможна.

"Да, Вас имеют право мобилизовать, если Вы не имеете права на отсрочку", — заверил юрист.

Айвазян подчеркнул, что предыдущее увольнение из рядов Вооруженных сил Украины никоим образом не влияет на процесс дальнейшей мобилизации.

"Факт Вашего увольнения, к сожалению, не касается факта Вашего права на отсрочку для того, чтобы не быть мобилизованным", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, каким является минимальный интервал для повторной мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Добавим, мы сообщали о том, кого именно из уволенных военнослужащих могут мобилизовать снова.