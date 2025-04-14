Мобілізація багатодітних батьків в квітні 2025 - хто не отримає відстрочку

Мобілізовані громадяни України. Фото: "АрміяInform"

Чоловіки, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Але якщо такий громадянин не сплачує аліменти на дітей протягом певного часу, він може бути мобілізований.

Про це на порталі Юристи.UA написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для багатодітних батьків

Право на відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану мають багатодітні батьки.

Багатодітними вважаються батьки, які мають на утриманні та вихованні трьох чи більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років.

Умова для відстрочки багатодітних

При цьому, зазначив юрист Владислав Дерій, існує одна важлива умова, недотримання якої може обернутися мобілізацією навіть багатодітного батька.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці", — підкресли Дерій.

Тож несплата аліментів може стати на заваді оформленню відстрочки багатодітним батьком, а без відстрочки його мобілізують до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли багатодітного батька можуть не випустити за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме документи треба надати багатодітному батьку до ТЦК, аби оформити відстрочку від мобілізації.