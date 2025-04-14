Мобилизация многодетных родителей в апреле 2025 - кто не получит отсрочку

Мобилизованные граждане Украины. Фото: "АрміяInform"

Мужчины, имеющие трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но если такой гражданин не платит алименты на детей в течение определенного времени, он может быть мобилизован.

Об этом на портале Юристы.UA написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка для многодетных родителей

Право на отсрочку от мобилизации в условиях военного положения имеют многодетные родители.

Многодетными считаются родители, имеющие на содержании и воспитании трех или более детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Условие для отсрочки многодетных

При этом, отметил юрист Владислав Дерий, существует одно важное условие, несоблюдение которого может обернуться мобилизацией даже многодетного родителя.

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные: женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", — подчеркнул Дерий.

Поэтому неуплата алиментов может помешать оформлению отсрочки многодетным отцом, а без отсрочки его мобилизуют в ряды ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, когда многодетного отца могут не выпустить за границу.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно документы надо предоставить многодетному отцу в ТЦК, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.