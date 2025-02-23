Документи для відстрочки багатодітного батька - документи для ТЦК

Багатодітний батько. Фото: tepravda.te.ua

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, багатодітні батьки повинні надати територіальному центру комплектування документи про родинний зв’язок із неповнолітніми дітьми. Але існує і варіант, коли можна обійтися без візиту з документами до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації.

Для оформлення відстрочки вони мають надати до територіального центру комплектування відповідний набір документів.

Адвокат В’ячеслав Кирда назвав список цих документів.

Крім заяви про відстрочку, це:

копії свідоцтв про народження усіх неповнолітніх дітей;

копія свідоцтва про шлюб;

паперовий або електронний військово-обліковий документ.

Коли багатодітному не потрібно нести документи в ТЦК

Разом з тим, підкреслив юрист, багатодітні батьки мають привілей, який недоступний іншим категоріям військовозобов’язаних — дистанційне оформлення права на відстрочку.

"Інший спосіб, який може бути Вам доступний — оформити відстрочку через "Резерв+", — зазначив Кирда.

Таким чином, громадянин може реалізувати своє законне право в електронному форматі, не збираючи паперові документи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку саме заяву має подати багатодітний батько, який не живе зі своїми дітьми, аби оформити відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть багатодітні батьки продовжувати мобілізацію онлайн.