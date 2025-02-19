Відстрочка для багатодітного батька - яку заяву треба подати до ТЦК

Багатодітний батько з дітьми. Фото: "Новини.PRO"

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, багатодітний батько, чиї діти проживають не з ним, а з матір’ю, має надати заяву про відсутність заборгованості за аліментами. Така заява пишеться у довільній формі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки мають право оформити відстрочку від мобілізації навіть у випадку, коли їхні неповнолітні діти живуть не з ними, а з матерями.

Але у такому випадку потрібно надати до ТЦК заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Це потрібно для того, аби довести факт утримання дітей військовозобов’язаним громадянином.

Як написати заяву про відсутність боргів за аліментами

Щодо того, як оформлюється така заява, то, як заявив адвокат Юрій Айвазян, якихось спеціальних вимог чи усталеного зразка до неї немає.

"Такого зразка не існує. Заява пишеться у довільній формі", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть багатодітні батьки продовжити відстрочку від мобілізації онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку, якщо громадянин має дітей у різних шлюбах.