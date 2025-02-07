Відстрочка від мобілізації в Резерв+ у лютому 2025 - нові правила

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Тільки дві категорії військовозобов’язаних громадян мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Це студенти навчальних закладів та люди з інвалідністю, усі інші мусять іти до територіальних центрів комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Відстрочка — в ТЦК чи через "Резерв+"

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний із воєнним станом, оголошеним після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Під час цього процесу частина громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочку можна оформити як під час особистого візиту до територіального центру комплектування, так і через мобільний застосунок "Резерв+".

Хто має право на онлайн-відстрочку

Втім, пояснив юрист Євген Корнійчук, далеко не усім військовозобов’язаним є доступний варіант онлайн-оформлення відстрочки.

"Така можливість є тільки у осіб з інвалідності та студентів, всі інші повинні самостійно звертатися до ТЦК", — підкреслив Корнійчук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи є різниця між відстрочками, оформленими через "Резерв+" і в ТЦК.