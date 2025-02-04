Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Відстрочки через "Резерв+" і в ТЦК — чи є різниця arrow

Відстрочки через "Резерв+" і в ТЦК — чи є різниця

4 лютого 2025 16:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - види відстрочки, через Резерв+ і ТЦК, в чому різниця
Громадянин оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні можна оформити відстрочку від мобілізації як у ТЦК, так і дистанційно, через застосунок "Резерв+". Обидві відстрочки мають однакову юридичну силу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Воєнний стан і відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації, за наявності тих чи інших підстав.

Різні варіанти оформлення відстрочки

Відстрочку від мобілізації можна оформити кількома шляхами – як під час особистого візиту до територіального центру комплектування, так і дистанційно, онлайн, за допомогою застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянам, які поцікавилися цим нюансом, що різниці у шляху оформлення відстрочки немає.

"Відстрочка, оформлена через "Резерв+", має таку ж саму юридичну силу, як і відстрочка, оформлена безпосередньо через ТЦК", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які нюанси є під час продовження відстрочки від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні внесли зміни до надання відстрочки від мобілізації.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Реклама
Реклама
Реклама