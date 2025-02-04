Продовження відстрочки - повідомлення від ТЦК під час продовження відстрочки

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Відстрочка від мобілізації продовжується автоматично, ТЦК перевіряють підстави для цього і продовжують. Якщо ж підстави для відстрочки неможливо перевірити, представники ТЦК можуть повідомити про це військовозобов’язаного, попросивши повторно надати документи про можливість відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка продовжується автоматично

Юрист Владислав Дерій, коментуючи питання продовження відстрочки мобілізації, пояснив, що цей процес має відбуватися без участі самого військовозобов’язаного.

"У разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаному продовжується автоматично, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку", — підкреслив юрист.

Коли і про що сповіщає ТЦК

Втім, підкреслив Дерій, бувають ситуації, коли відстрочка не продовжується автоматично — у ситуації, коли в ТЦК не можуть перевірити актуальність підстав для цього.

Юрист пояснив, що в такому випадку роблять працівники територіального центру комплектування.

"Якщо працівники ТЦК не зможуть здійснити перевірку підстави для відстрочки — Вас повинні повідомити про це по телефону, e-mail чи рекомендованим листом", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому доступне продовження відстрочки через "Резерв+".

Також ми повідомляли про те, скільки часу має громадянин продовження відстрочки.