Представники ТЦК не можуть конфісковувати телефони громадян

Телефон у руках чоловіка у військовій формі. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не мають права конфісковувати мобільні телефони у громадян. Однак є заборона на їх використання у деяких місцях.

Про це у вівторок, 14 січня, розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, повідомляє ТСН.

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Як пояснила пані Лариса Козак, приміщення ТЦК є об'єктами з обмеженим доступом. У зв'язку з цим в деяких кабінетах використання мобільних телефонів заборонено. Причому правила стосуються і самих представників ТЦК.

"Забирати засоби стільникового зв'язку — ні, РТЦК такого права не має. Обмежити — так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані, і проводити там роботу з засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося", — сказала Майор Козак.

Тому зазвичай, коли чоловіки або ж військовозобов'язані жінки приходять до ТЦК, їх просять вимкнути телефон на час перебування у військоматі.

Нагадаємо, на днях Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093. Відомо, що він спрощує процедуру накладення ТЦК заочних штрафів за недотримання правил військового обліку та мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Україні шириться практика, коли у випадку збільшення штрафів за порушення військового обліку (зокрема, не оновлення даних), ТЦК можуть накласти на військовозобов'язаних осіб таку міру покарання, як арешт майна. Проте в ефірі День.LIVE військовий юрист Тарас Боровський зазначив, що при оскарженні такого рішення в суді у позивача є великі шанси виграти справу.