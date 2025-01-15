Військовий юрист назвав процент шансів оскаржити арешт майна чи арешт рахунків після несплати штрафу ТЦК

Який шанс скасувати арешт майна після штрафу ТЦК — юрист відповів
Україною шириться практика, коли у випадку збільшення штрафів за не оновлення даних у ТЦК на військовозобов'язаного можуть накласти таку міру покарання, як арешт майна. Проте при оскарженні такого рішення в суді у позивача є великі шанси виграти справу.
Про це в етері День.LIVE заявив військовий юрист Тарас Боровський.
Який шанс оскаржити арешт майна
За його словами, якщо людина не сплачує штраф, документи передаються у виконавчу службу через 10 днів і виконавча служба відкриває виконавче провадження. В рамках виконавчого провадження сума штрафу подвоюється і він зростає до 51 тисячі гривень.
"Також можливі застосування інших обмежень, таких як блокування банківських рахунків або арешт майна", — зазначив Боровського.
Однак, Боровський підкреслив, що у громадян є висока ймовірність успішного оскарження постанови в судовому порядку. Адже винесення постанови не може зводитись лише до технічного роздрукування тексту і заповнення там пустих місць для кожного окремого військовозобов'язаного.
"У більшості випадків, близько 90%, можливе скасування штрафу від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки шляхом оскарження відповідної постанови в суді", — сказав юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який штраф виписується після неявки за повісткою на ВЛК.
Додамо, юристи повідомляли, як зменшити або скасувати штраф від ТЦК.
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