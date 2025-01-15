Военный юрист назвал процент шансов обжаловать арест имущества или арест счетов после неуплаты штрафа ТЦК

Деньги на военной форме. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине распространяется практика, когда в случае увеличения штрафов за не обновление данных в ТЦК на военнообязанного могут наложить такую меру наказания, как арест имущества. Однако при обжаловании такого решения в суде у истца есть большие шансы выиграть дело.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.

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По его словам, если человек не платит штраф, документы передаются в исполнительную службу через 10 дней и исполнительная служба открывает исполнительное производство. В рамках исполнительного производства сумма штрафа удваивается и он возрастает до 51 тысячи гривен.

"Также возможны применение других ограничений, таких как блокирование банковских счетов или арест имущества", — отметил Боровский.

Однако, Боровский подчеркнул, что у граждан есть высокая вероятность успешного обжалования постановления в судебном порядке. Ведь вынесение постановления не может сводиться лишь к техническому распечатыванию текста и заполнению там пустых мест для каждого отдельного военнообязанного.

"В большинстве случаев, около 90%, возможна отмена штрафа от Территориального центра комплектования и социальной поддержки путем обжалования соответствующего постановления в суде", — сказал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какой штраф выписывается после неявки по повестке на ВВК.

Добавим, юристы сообщали, как уменьшить или отменить штраф от ТЦК.