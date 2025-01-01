Штрафи від ТЦК - штраф за неявку за повісткою

Не з'явився за повісткою на ВЛК — який штраф
Громадянин зобов’язаний з’явитися до територіального центру комплектування за повісткою. У випадку неявки без поважної причини громадянина можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч гривень.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штраф за неявку за повісткою
Громадянин, який отримав повістку від ТЦК, де вказаний день, коли треба прийти на ВЛК, і прогінорував цю повістку може бути покараний згідно із Кодексом про адміністративні правопорушення.
"У разі неявки по повістці без поважних причин особа може бути притягнути до адміністративної відповідальності по ст. 210-1 КУпАП", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Розмір штрафу від ТЦК
Штраф за неявку за повісткою до ТЦК становитиме від 17 до 25 тисяч грн
Втім, таким штраф буде тільки за перше адмінправопорушення. У випадку повторення подібних неявок штрафи можуть зростати.
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