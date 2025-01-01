Штрафи від ТЦК - штраф за неявку за повісткою

Виписування повістки групою оповіщення ТЦК. Фото: ukr.radio

Громадянин зобов’язаний з’явитися до територіального центру комплектування за повісткою. У випадку неявки без поважної причини громадянина можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч гривень.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штраф за неявку за повісткою

Громадянин, який отримав повістку від ТЦК, де вказаний день, коли треба прийти на ВЛК, і прогінорував цю повістку може бути покараний згідно із Кодексом про адміністративні правопорушення.

"У разі неявки по повістці без поважних причин особа може бути притягнути до адміністративної відповідальності по ст. 210-1 КУпАП", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Розмір штрафу від ТЦК

Штраф за неявку за повісткою до ТЦК становитиме від 17 до 25 тисяч грн

Втім, таким штраф буде тільки за перше адмінправопорушення. У випадку повторення подібних неявок штрафи можуть зростати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чекає на військовозобов'язаного після несплаченого штрафу від ТЦК.

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