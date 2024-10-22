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Несплачений штраф від ТЦК — що чекає на військовозобов'язаного

22 жовтня 2024 05:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення військового обліку - що послідує за неоплаченим штрафом від ТЦК
Співробітники ТЦК у центрі комплектування. Фото: ddk.dn.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо громадянин, який порушив правила військового обліку, не оплатив штраф від територіального центру комплектування, ці кошти можуть стягнути з нього примусово. А далі запускається процес відчуження майна — нерухомості чи побутових предметів, які належать цьому громадянину.

Про це пише "Судово-юридична газета".

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Усе починається зі штрафу

Військовозобов’язані громадяни України, які порушили правила військового обліку, підпадають під дію Кодексу про адміністративні порушення.

На них, зокрема, може бути накладений штраф рішенням територіального центру комплектування. Розмір штрафу починається від 17 тисяч гривень.

Що буде, якщо не оплатити штраф від ТЦК

Коли ж громадянин ігнорує рішення ТЦК про штраф і не оплачує його, цю суму можуть списати з рахунків цієї людини примусово.

А далі — можливий процес відчуження майна за борги.

Йдеться про:

  • нерухомість, яка є власністю порушника військового обліку;
  • різні побутові речі.

"Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця", — зазначили юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про штрафи для ухилянтів, у яких немає доходів.

Також ми повідомляли про порядок стягнення коштів з порушника правил військового обліку.

нерухомість ухилянти штрафи ТЦК та СП військовий облік

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