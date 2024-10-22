Штрафы за нарушение воинского учета - последовавший за неоплаченным штрафом от ТЦК

Сотрудники ТЦК в центре комплектования. Фото: ddk.dn.ua

Если нарушивший правила воинского учета гражданин не оплатил штраф от территориального центра комплектования, эти средства могут взыскать с него принудительно. А дальше запускается процесс отчуждения имущества — недвижимости или бытовых предметов, принадлежащих гражданину.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

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Все начинается со штрафа

Военнообязанные граждане Украины, нарушившие правила военного учета, подпадают под действие Кодекса об административных нарушениях.

На них может быть наложен штраф решением территориального центра комплектования. Размер штрафа начинается с 17 тысяч гривен.

Что будет, если не оплатить штраф от ТЦК

Когда гражданин игнорирует решение ТЦК о штрафе и не оплачивает его, эту сумму могут списать со счетов этого человека принудительно.

А дальше возможен процесс отчуждения имущества за долги.

Речь идет о:

недвижимости, являющейся собственностью нарушителя военного учета;

разных бытовых вещах.

"Взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя", — отметили юристы.

Напомним, мы раньше писали о штрафах для уклонистов, у которых нет доходов.

Также мы сообщали о порядке взыскания средств с нарушителя правил воинского учета.