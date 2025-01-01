Штрафы от ТЦК – штраф за неявку по повестке

Выписка повестки группой оповещения ТЦК. Фото: ukr.radio

Гражданин обязан явиться в территориальный центр комплектования по повестке. В случае неявки без уважительной причины гражданин может быть оштрафован на сумму от 17 тысяч гривен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Штраф за неявку по повестке

Гражданин, получивший повестку от ТЦК, где указанный день, когда нужно прийти на ВВК, и прогиноровавший эту повестку, может быть наказан согласно Кодексу об административных правонарушениях.

"В случае неявки по повестке без уважительных причин лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Размер штрафа от ТЦК

Штраф за неявку по повестке в ТЦК будет составлять от 17 до 25 тысяч грн.

Впрочем, таким штраф будет только за первое админправонарушение. В случае повторения подобных неявок штрафы могут расти.

Напомним, мы ранее писали о том, что ждет военнообязанного после неуплаченного штрафа от ТЦК.

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