Штрафы от ТЦК – штраф за неявку по повестке

Не явился за повесткой на ВВК — какой штраф
Гражданин обязан явиться в территориальный центр комплектования по повестке. В случае неявки без уважительной причины гражданин может быть оштрафован на сумму от 17 тысяч гривен.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Штраф за неявку по повестке
Гражданин, получивший повестку от ТЦК, где указанный день, когда нужно прийти на ВВК, и прогиноровавший эту повестку, может быть наказан согласно Кодексу об административных правонарушениях.
"В случае неявки по повестке без уважительных причин лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Размер штрафа от ТЦК
Штраф за неявку по повестке в ТЦК будет составлять от 17 до 25 тысяч грн.
Впрочем, таким штраф будет только за первое админправонарушение. В случае повторения подобных неявок штрафы могут расти.
Напомним, мы ранее писали о том, что ждет военнообязанного после неуплаченного штрафа от ТЦК.
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