Юристи пояснили, як уникнути штрафу від ТЦК або скасувати його

Працівники ТЦК та СП. Фото: Вінницький ТЦК

У період дії воєнного стану в Україні штраф за порушення військового обліку становить від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Уникнути штрафу можуть лише громадянини, яких визнають невинними у вчиненні правопорушення. Зокрема, йдеться про військовозобов'язаних, які мають поважні причини для неявки за повісткою.

Про це в коментарі для РБК-Україна повідомила керівник практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан.

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За словами правознавиці, поважними причинами неявки є перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки, які позбавили людину можливості прибути у певний строк до визначеного пункту, смерть близького родича самого військовозобов'язаного або близького родича його дружини.

"Ці обставини мають бути підтверджені відповідними доказами та документами. Важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", — порадила Ірина Ан.

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко додав, що будь-який громадянин може оскаржити штраф від ТЦК у судовому порядку.

"Для цього потрібно отримати постанову про накладення штрафу, написати позовну заяву та в суді довести протиправність дій ТЦК та СП. Якщо суд прийме сторону військовозобовʼязаного, то можна зменшити або взагалі скасувати штраф", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким військовозобов'язані зможуть сплачувати лише 50% від усієї суми штрафу. Щоправда, таке право матимуть лише громадяни, які добровільно визнають, що скоїли адміністративне порушення, і звернуться до ТЦК та СП і сплатять штраф.

Раніше юрист Дмитро Франчук пояснив, як оскаржити штраф від ТЦК та СП громадянам, які перебувають за кордоном. Варто звернутися по допомогу до юриста в Україні.