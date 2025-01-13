Юристы объяснили, как избежать штрафа от ТЦК или отменить его

Работники ТЦК и СП. Фото: Винницкий ТЦК

В период действия военного положения в Украине штраф за нарушение воинского учета составляет от 17 тысяч гривен до 25 тысяч гривен. Избежать штрафа могут только граждане, которых признают невиновными в совершении правонарушения. В частности речь, идет о военнообязанных, которые имеют уважительные причины для неявки по повестке.

Об этом в комментарии для РБК-Україна сообщила руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан.

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По словам правоведа, уважительными причинами неявки являются препятствие стихийного характера, болезнь, военные действия на соответствующей территории и их последствия, которые лишили человека возможности прибыть в определенный срок в определенный пункт, смерть близкого родственника самого военнообязанного или близкого родственника его жены.

"Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами. Важно своевременно сообщить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется оспаривать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", — посоветовала Ирина Ан.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко добавил, что любой гражданин может обжаловать штраф от ТЦК в судебном порядке.

"Для этого нужно получить постановление о наложении штрафа, написать исковое заявление и в суде доказать противоправность действий ТЦК и СП. Если суд примет сторону военнообязанного, то можно уменьшить или вообще отменить штраф", — подытожил эксперт.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому военнообязанные смогут платить только 50% от всей суммы штрафа. Правда, такое право будут иметь только граждане, которые добровольно признают, что совершили административное нарушение, обратятся в ТЦК и СП и оплатят штраф.

Ранее юрист Дмитрий Франчук объяснил, как обжаловать штраф от ТЦК и СП гражданам, находящимся за рубежом. Стоит обратиться за помощью к юристу в Украине.