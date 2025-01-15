Депутати збираються спростити процедуру сплати штрафів в ТЦК

Представники ТЦК. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 12093, який спрощує процедуру накладення ТЦК заочних штрафів за недотримання правил військового обліку та мобілізації. Цей законопроєкт має на меті спростити процедуру застосування адміністративної відповідальності.

Про нюанси змін інформують Українські Новини.

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Що може змінитись у накладанні штрафів ТЦК

Якщо президент України підпише закон, то до статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються випадків, коли складання протоколу про адміністративне правопорушення не є обов'язковим, будуть внесені зміни.

Згідно з проєктом закону, протокол не складається, якщо особа в особливий період скоїла адміністративне правопорушення, що відноситься до військового обліку та мобілізації, і подала відповідну заяву, в якій визнає скоєння порушення та згоду на притягнення до адміністративної відповідальності заочно.

Документ також передбачає, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні може слугувати підставою для безпосереднього винесення постанови про заочний штраф без складання протоколу.

Таким чином, законопроєкт № 12093 має на меті спростити процедуру застосування адміністративної відповідальності за порушення у сфері військового обліку та мобілізації, зокрема шляхом розширення можливостей для винесення постанов про заочні штрафи.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК та СП мають право виписати штраф військовозобов'язаним чоловікам, які порушили військовий облік. Сума адміністративного стягнення становить від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, чому ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів.