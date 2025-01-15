Депутаты собираются упростить процедуру уплаты штрафов в ТЦК

Представители ТЦК. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12093, который упрощает процедуру наложения ТЦК заочных штрафов за несоблюдение правил воинского учета и мобилизации. Этот законопроект имеет целью упростить процедуру применения административной ответственности.

О нюансах изменений информируют Украинские Новости.

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Если президент Украины подпишет закон, то в статью 258 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые касаются случаев, когда составление протокола об административном правонарушении не является обязательным, будут внесены изменения.

Согласно проекту закона, протокол не составляется, если лицо в особый период совершило административное правонарушение, относящееся к воинскому учету и мобилизации, и подало соответствующее заявление, в котором признает совершение нарушения и согласие на привлечение к административной ответственности заочно.

Документ также предусматривает, что возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении может служить основанием для непосредственного вынесения постановления о заочном штрафе без составления протокола.

Таким образом, законопроект № 12093 имеет целью упростить процедуру применения административной ответственности за нарушения в сфере воинского учета и мобилизации, в частности путем расширения возможностей для вынесения постановлений о заочных штрафах.

Напомним, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право выписать штраф военнообязанным мужчинам, которые нарушили воинский учет. Сумма административного взыскания составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, почему ТЦК могут выписать штраф даже после предъявления военно-учетных документов.