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ТЦК не имеют права забирать телефоны, но есть нюанс

16 января 2025 01:30
Николай Кондратюк - Редактор
Представители ТЦК не могут конфисковывать телефоны граждан
Телефон в руках мужчины в военной форме. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua
Николай Кондратюк - Редактор

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) не имеют права конфисковывать мобильные телефоны у граждан. Однако есть запрет на их использование в некоторых местах.

Об этом во вторник, 14 января, рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак, сообщает ТСН.

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Как пояснила Лариса Козак, помещения ТЦК являются объектами с ограниченным доступом. В связи с этим в некоторых кабинетах использование мобильных телефонов запрещено. Причем правила касаются и самих представителей ТЦК.

"Забирать средства сотовой связи — нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить — да. Общение только в отведенных для этого местах. Некоторые кабинеты категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи запрещено даже нам. Даже мы ими там не пользуемся", — сказала Майор Козак.

Поэтому обычно, когда мужчины или же военнообязанные женщины приходят в ТЦК, их просят выключить телефон на время пребывания в военкомате.

Напомним, на днях Верховная Рада приняла законопроект №12093. Известно, что он упрощает процедуру наложения ТЦК заочных штрафов за несоблюдение правил воинского учета и мобилизации.

Также мы сообщали, что в Украине распространяется практика, когда в случае увеличения штрафов за нарушение воинского учета (в частности, не обновления данных), ТЦК могут наложить на военнообязанных лиц такую меру наказания, как арест имущества. Однако в эфире День.LIVE военный юрист Тарас Боровский отметил, что при обжаловании такого решения в суде у истца есть большие шансы выиграть дело.

телефоны военные война в Украине ТЦК и СП

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