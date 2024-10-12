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Продовження відстрочки — скільки часу має громадянин

12 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації в Україні - термін продовження відстрочки
Оформлення відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Оскільки відстрочка від мобілізації не є безстроковою, військовозобов’язаний громадянин має час від часу її продовжувати. Це варто починати робити за 7 днів до закінчення чинного терміну відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Александрович.

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Відстрочка від мобілізації, яка надається частині військовозобов’язаних громадян, не є безстроковою.

"Ви маєте право подати заяву на продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, не оновлення, а продовження", — наголосив юрист, відповідаючи на питання одного із громадян з відстрочкою.

Євген Александрович наголосив, що це не є обов’язком громадянина, а його правом.

Коли варто починати продовження відстрочку

Разом з тим, якщо громадянин прагне продовжити свою відстрочку, то тут він має певні обмеження, яких варто дотримуватися.

"Якщо подавати заяву на продовження терміну дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, то це треба здійснити за 7 днів до закінчення строку дії попередньої", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три категорії громадян отримають право оформлювати відстрочку онлайн.

Також ми повідомляли, коли саме у студентів починає діяти відстрочка від мобілізації.

військовий облік мобілізація відстрочка військовозобов'язані юрист

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