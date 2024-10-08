Відстрочка від мобілізації 2024 — як оформляти призовнику

Призовники в Україні. Фото: "Радіо ТРЕК"

Призовників в Україні не мобілізують у особливий період, тож відстрочка від мобілізації їм не потрібна. Але перед досягненням 25-річного віку призовникам, якщо вони мають підставу, варто розпочати оформлення відстрочки.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Призовникам відстрочка не потрібна

В Україні мобілізаційний вік, коли військовозобов’язаного громадянина можуть мобілізувати до лав Збройних сил України, визначено від 25 до 60 років.

До 25 років громадян не можуть мобілізувати — відповідно, відстрочка від призову їм не потрібна. Але є ситуація, коли призовник може оформлювати відстрочку від мобілізації.

Андрій Топчій пояснив, коли це варто робити призовникам.

Коли призовнику все ж варто розпочати процес оформлення відстрочки

Юрист підкреслив, що у ситуації, коли майбутній військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку, скажімо, через навчання у освітньому закладі, то йому варто розпочати оформлення свого права ще до досягнення 25-річного віку.

"Враховуючи, що з 25 років Ви перестанете бути призовником та станете військовозобов'язаним і ще не матимете оформленої відстрочки від мобілізації, я би рекомендував почати оформлювати документи у той же день, щоб на блокпостах не було жодних ексцесів", — підкреслив Топчій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Також юрист пояснив, чи отримають повістки призовники, які не оновили дані в ТЦК.