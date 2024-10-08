Отсрочка от мобилизации 2024 – как оформлять призывнику

Призывники в Украине. Фото: "Радіо ТРЕК"

Призывников в Украине не мобилизуют в особый период, так что отсрочка от мобилизации им не нужна. Но перед достижением 25-летнего возраста призывникам, если они имеют основание, следует приступить к оформлению отсрочки.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Призывникам отсрочка не требуется

В Украине мобилизационный возраст, когда военнообязанный гражданин может мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины, определен от 25 до 60 лет.

До 25 лет граждан не могут мобилизовать — соответственно отсрочка от призыва им не нужна. Но существует ситуация, когда призывник может оформлять отсрочку от мобилизации.

Андрей Топчий объяснил, когда это следует делать призывникам.

Когда призывнику все же следует начать процесс оформления отсрочки

Юрист подчеркнул, что в ситуации, когда будущий военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку, скажем, через обучение в образовательном учреждении, ему следует начать оформление своего права еще до достижения 25-летнего возраста.

"Учитывая, что с 25 лет Вы перестанете быть призывником и станете военнообязанным и еще не будете оформленной отсрочки от мобилизации, я бы рекомендовал начать оформлять документы в тот же день, чтобы на блокпостах не было никаких эксцессов", — подчеркнул Топчий.

Напомним, ранее мы писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.

Также юрист объяснил, получат ли повестки призывники, не обновившие данные в ТЦК.