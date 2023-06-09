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Дві великі різниці: юрист пояснив, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного

9 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Чим призовник відрізняється від військовозобов'язаного - роз'яснення юриста
Служба в ЗСУ. Фото: Чорноморська інформаційна служба
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У побуті ми часто плутаємо поняття "призовники" та "військовозобов’язані". Однак між цими двома категоріями існує велика різниця.

У чому саме полягають відмінності призовників від військовозобов’язаних та чим відрізняються їхні обов’язки перед законом — про це Новини.LIVE поговорили з керуючим партнером юридичної компанії Winner, адвокатом Ігорем Яськом.

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Як роз’яснив юрист, призовники — це особи, які підлягають призову на строкову службу і ще не проходили її (якщо не мають підстав для відстрочки), приписані до призовних дільниць.

"Наразі межі призовного віку — з 18 до 27 років. Однак після набрання чинності новим законом про зниження призовного віку, граничний вік знизиться до 25 років", — попереджає Ясько.

Що ж до військовозобов'язаних, то це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань у особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, зазначає юрист.

Два військові обліки

Відповідно, в Україні ведуться два окремі військові обліки — призовників та військовозобов’язаних, і громадянин може перебувати тільки на одному з них.

"Ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного", — пояснив Ігор Ясько.

Приписка чоловіків до призовних дільниць відбувається протягом січня — березня року, у якому допризовнику виповнюється 17 років.

"Вона проводиться з метою взяття їх на військовий облік та визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей", — роз’яснив юрист.

Раніше Ігор Ясько назвав два випадки, у яких можна законно відмовитися від отримання повістки, а також розповів, кого цього літа не призвуть до ЗСУ.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому цього року потрібно негайно стати на військовий облік та як правильно оформити відстрочку в ТЦК.

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