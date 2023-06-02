Загальна мобілізація: кого призовуть та кого не призиватимуть цього літа

Служба в Збройних силах України. Фото: Чорноморська інформаційна служба

У травні в Україні було подовжено воєнний стан та мобілізацію – вони триватимуть до кінця серпня 2023 року. Кого призвуть, а кого не призиватимуть цього літа — на ці та інші питання відповів ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

Хто підлягає мобілізації влітку 2023 року

Як пояснив юрист, за загальним правилом мобілізації підлягають резервісти та військовозобов'язані, у тому числі запасу, віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

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"Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо проходили строкову службу або закінчили спеціальну кафедру, або віднесені до служби запасу другої черги", — сказав Ігор Ясько.

Але тут, за словами юриста, є важливий нюанс: граничний строк перебування у статусі призовника скоротять до 25 років.

"30 травня вже був прийнятий в цілому відповідний проєкт закону, залишилися підписи. Це означає, що після набрання законом чинності чоловіків 25-26 років вже зможуть мобілізовувати нарівні з особами віку 27+", — пояснив він.

Чи означає повістка обов'язковий призов

При цьому отримати повістку на уточнення даних можуть усі незалежно від стану здоров'я та інших обставин. А вже після уточнення даних в ТЦК та проходження ВЛК буде вирішуватися питання про те, чи буде особу мобілізовано.

"Якщо у чоловіка є документи, які допоможуть реалізувати його право на відстрочку під час мобілізації, тоді до лав ЗСУ він не буде призваний (йому не буде вручена так звана бойова повістка про необхідність прибути з речами на пункт збору). Крім того, отримання повістки про уточнення даних не означає обов’язковий призив до ЗСУ: можливо, особу лише запишуть для формування резерву", — пояснив Ігор Ясько.

Кого призиватимуть у першу чергу

Першочергово мобілізації підлягатимуть військові, які проходили строкову службу, офіцери запасу, резервісти, інші осіб із досвідом служби – тобто ті, хто мають військовий та бойовий досвід.

"У другу чергу призиватимуть громадян, які не проходили військову службу, але вони проходять обов’язкове навчання, та обмежено придатних під час воєнного стану", — розповів юрист.

За словами Яська, якщо провести градацію, то пріоритети призову є такими:

Придатні, від 27 (25) до 60 років, є досвід військової служби; Придатні, від 27 (25) до 60 років, без досвіду військової служби; Обмежено придатні під час воєнного стану, від 27 (25) до 60 років.

Нагадаємо, раніше юрист роз’яснив, чи можуть вручити повістки українцям, що перебувають за кордоном.

Також стало відомо, кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням.

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години.