Вручення повістки порушнику комендантської години — чи це законно

Вручення повістки порушнику комендантської години. Фото: Новини.LIVE

Вже майже 15 місяців в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне російське вторгнення. У більшості областях країни встановлена комендантська година, під час якої не можна перебувати на вулиці без спеціальної перепустки, виданої військовою адміністрацією. За порушення громадянин несе відповідальність та чи можуть при цьому як покарання використовувати вручення повісток?

На це питання відповів адвокат Андрій Новак в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За словами правозахисника, в Україні є випадки, коли порушнику комендантської години вручають повістки.

"У нас є випадки, коли повістки все ж вручають. Я б сказав, що це незаконно та неправомірно, але такі реалії життя існують", — зазначив адвокат.

Водночас Новак вважає, що це спірне питання.

З одного боку повістка як покарання — це неправильно та непередбачено законодавством. З іншого — уповноважені особи мають право вручати цей документ у будь-якому місці в незалежності від обставин.

Військовозобов'язаний звичайно може відмовитися підписувати вручення повістки й у такому разі має бути складений акт відмови у присутності двох свідків.

Проте надалі ТЦК можуть звернутися до поліції, а ці в свою чергу до суду щодо притягнення особи до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 210 — Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. Оскаржити це військовозобов'язаному навряд чи вдасться.

Тож, найкращим виходом із ситуацію буде не порушувати комендантську годину.

Вручення повістки. Фото: УП

Хто має право вручати повістку

Нагадаємо, що в Україні повістку військовозобов'язаній особі можуть вручати:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

посадові особи військового комісаріату та уповноважені особи/співробітники ТЦК та СП;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

Важливо, поліцейські, тероборона та військові не мають право виписувати повістки. У них немає таких повноважень.

Вручення повістки. Фото: РБК-Украина

Яке покарання за порушення комендантської години

Відповідно до українського законодавства під час комендантської години заборонено:

перебувати на вулиці:

перебувати у громадських місцях;

переміщатися транспортом або ж пішки без спеціальної перепустки.

За порушення правил загрожує адміністративна відповідальність у вигляді:

штрафу;

громадські чи виправні роботи;

або адміністративний арешт до 15 діб.

Окрім того, якщо порушник чинить опір, то йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень або навіть позбавлення волі.

Порушення комендантської години. Фото: google.com

Якщо ти на вулиці у комендантську годину — як правильно діяти

Адвокат Джамал Стаценко зазначає, що якщо ви опинилися на вулиці у комендантську годину, необхідно дотримуватися певних правил.

Якщо ви опинилися в місті і йдете вулицею:

йдіть освітленими шляхами, не ховайтеся;

знайдіть ТрО або військових та поясніть ситуацію;

підійміть руки вгору, не лізьте в кишені за документами;

не вигадуйте нічого, скажіть правду: не розрахував час;

паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку (застосунок Дія може не спрацювати).

Якщо ви пересуваєтеся на авто:

не зупиняйтеся посеред траси або дороги;

доїдьте до найближчого блокпосту та поясніть, хто ти та куди прямуєш;

у вас перевірять документи, машину, речі;

якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години.

Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, звернись за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ: 0800 50 04 42.

Порушення комендантської години. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, за яких обставин вручати повістку мають право працівники ЖЕКу. Та що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Раніше ми повідомляли, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням.

Також ми розповідали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.