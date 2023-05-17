Чи законно заповнювати повістку просто на вулиці — пояснення правозахисників

Загальна мобілізація в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні майже 16 місяців триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років щоденно вручають повістки. Та попри це все ще залишається багато питань з приводу того, як має вручатися цей документ та які дії представників ТЦК та СП є незаконними.

Правозахисники розповіли, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням.

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За словами адвоката Джамала Стаценка, повістка, яку заповнюють вже на місці, має обов'язково містити підпис керівника ТЦК та СП й у жодному разі не може бути порожньою.

"Тобто випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а тоді приходять в готелі, квартири чи вулиці й вручають людям — це незаконно", — підкреслив Стаценко.

Однак, адвокат вказав на важливий нюанс — якщо така повістка вручена та військовозобов'язаний поставив підпис про те, що отримав цей документ, то це підтверджений юридичний факт.

Тому поки громадянин буде оскаржувати її, ТЦК та СП можуть подати в суд на нього за ухилення від мобілізації.

"Якщо людину викликали, але вона не прийшла, місцеві військкомати можуть трактувати це як ухилення", — зазначив правознавець.

Адвокат зауважив, що порожню повістку можна і варто оскаржувати. Для цього з відповідною скаргою можна звернутися у ТЦК, Міністерство оборони або поліцію.

Вручення повістки в Україні. Фото: google.com

У свою чергу юристка Вікторія Тютюнникова вважає, що повістку можуть заповнювати перед врученням. Це буде законно.

Але лише у тому разі, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто. Військовозобов'язаний отримує повістку, а у представника ТЦК залишається "корінець" та бланк із підписом про отримання повістки.

Важливо: якщо повістка була видана належним чином, то громадянина, що відмовився її брати, мають право притягнути до адміністративної відповідальності, тобто оштрафувати.

Нагадаємо, ми писали, які існують три законні причини, що надають право відмовитися від повістки.

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.