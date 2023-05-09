Коли можна відмовитися від повістки — три законні причини

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої практично у будь-якому місці вручають повістки усім військовозобов'язаним від 18 до 60 років. Проте є обставини, які надають право відмовитися від такого документа.

Про це розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Микита Муренко у коментарі "РБК-Україна".

Читайте також:

Коли можна відмовитися від повістки — три причини

Як зазначив правозахисник, існує три юридичні нюанси, на які варто звернути увагу. Вони надають право законно відмовитися від вручення повістки.

Так це можна зробити за наступних умов:

1. Дані дописувалися до частково заповненого бланка документа або певні дані вносили при отримувачі.

2. У повістці не правильно вказали дані одержувача.

3. Повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки.

"У такому разі існує можливість відмовитися від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки, яка передається на розгляд керівникам ТЦК та СП", — пояснив Микита Муренко.

Вручення повісток у громадських місцях. Фото: ТСН

Якщо виписали штраф за порушення правил військового обліку

Правознавець зазначив, що керівники ТЦК та СП при розгляді акта про відмову від отримання повістки можуть виписати військовозобов'язаному штраф за ухилення від військового обліку. Такий штраф можна оскаржити в суді.

"Адже фактично ви не ухиляєтеся від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки — такого, який порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", — зазначив юрист.

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Раніше ми писали про те, що адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Нагадаємо, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Також варто дізнатися, за яких умов повістка вважається врученою та чи можуть її підписати родичі військовозобов'язаного.