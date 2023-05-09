Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Три законні підстави відмовитися від повістки arrow

Три законні підстави відмовитися від повістки

9 травня 2023 18:17
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Коли можна відмовитися від повістки — три законні причини
Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої практично у будь-якому місці вручають повістки усім військовозобов'язаним від 18 до 60 років. Проте є обставини, які надають право відмовитися від такого документа. 

Про це розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Микита Муренко у коментарі "РБК-Україна". 

Читайте також:

Коли можна відмовитися від повістки — три причини 

Як зазначив правозахисник, існує три юридичні нюанси, на які варто звернути увагу. Вони надають право законно відмовитися від вручення повістки. 

Так це можна зробити за наступних умов: 

1. Дані дописувалися до частково заповненого бланка документа або певні дані вносили при отримувачі.

2. У повістці не правильно вказали дані одержувача. 

3. Повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки. 

"У такому разі існує можливість відмовитися від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки, яка передається на розгляд керівникам ТЦК та СП", — пояснив Микита Муренко.

 

Коли можна відмовитися від повістки — три причини
Вручення повісток у громадських місцях. Фото: ТСН

Якщо виписали штраф за порушення правил військового обліку

Правознавець зазначив, що керівники ТЦК та СП при розгляді акта про відмову від отримання повістки можуть виписати військовозобов'язаному штраф за ухилення від військового обліку. Такий штраф можна оскаржити в суді.

"Адже фактично ви не ухиляєтеся від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки — такого, який порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", — зазначив юрист.

 

Якщо виписали штраф за порушення правил військового обліку
Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото:  facebook.com/UkrainianLandForces

Раніше ми писали про те, що адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Нагадаємо, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Також варто дізнатися, за яких умов повістка вважається врученою та чи можуть її підписати родичі військовозобов'язаного. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB