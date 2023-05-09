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Три законных основания отказаться от повестки

9 мая 2023 18:17
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Дмитрий Струк
Редактор
Когда можно отказаться от повестки — три законных причины
Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой практически в любом месте вручают повестки всем военнообязанным от 18 до 60 лет. Однако есть обстоятельства, дающие право отказаться от такого документа.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко в комментарии "РБК-Украина".

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Когда можно отказаться от повестки — три причины

Как отметил правозащитник, существует три юридических нюанса, на которые следует обратить внимание. Они дают право законно отказаться от вручения повестки.

Так это можно сделать при следующих условиях:

1. Данные дописывались в частично заполненный бланк документа или определенные данные вносили при получателе.

2. В повестке неправильно указали данные получателя.

3. Повестку вручает неуполномоченное лицо, не имеющее печати.

"В таком случае существует возможность отказаться от подписания расписки о получении повестки, после чего сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки, который передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП", — пояснил Никита Муренко.

 

Когда можно отказаться от повестки — три причины
Вручение повесток в общественных местах. Фото: ТСН

Если выписали штраф за нарушение правил военного учета

Правовед отметил, что руководители ТЦК и СП при рассмотрении акта об отказе от получения повестки могут выписать военнообязанному штраф за уклонение от военного учета. Такой штраф можно обжаловать в суде.

"Ведь фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки — такого, который нарушает определенный Кабинетом Министров Украины порядок", — отметил юрист.

 

Если выписали штраф за нарушение правил военного учета
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Ранее мы писали о том, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Напомним, мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Также следует узнать, при каких условиях повестка считается врученной и могут ли подписать ее родственники военнообязанного.

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