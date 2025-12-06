Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок

Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 19:15
Ціни на відпочинок у Буковелі — скільки коштують атракціони у грудні
Відпочинок у Буковелі. Фото: Google Maps

Деякі українці під час зимових канікул або відпустки планують відпочити на гірськолижному курорті "Буковель". Їх зустріне велика кількість атракціонів на різний гаманець. Не завадить дізнатися, в яку суму обійдуться розваги станом на початок грудня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на атракціони в Буковелі.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштують атракціони в Буковелі

Гірськолижний курорт пропонує гостям безліч варіантів активних розваг і драйвового відпочинку. Треба мати не лише достатньо грошей, але й вільного часу, аби встигнути випробувати всі доступні атракціони. Ми промоніторили офіційний сайт Буковелю та дізналися, які ціни встановлені на початку грудня.

Відвідувачам курорту доступні такі зимові розваги:

  • оглядові витяги — 400 грн (звичайний квиток), 280 грн (пільговий), 800 грн (VIP-квиток);
  • родельбан — 700 грн (одна людина), 1000 грн (тандем);
  • колесо огляду — 350 грн, 250 грн (пільговий/дитячий);
  • тюбінг — 200 грн (один спуск), 600 грн (п’ять спусків), 950 грн (десять спусків);
  • тролей — 700 грн, 900 грн (тандем);
  • ролеркостер — 600 грн;
  • квадроцикли і снігоходи — 4 000 грн (2-місний квадроцикл на колесах 1 год), 6 000 грн (2-місний квадроцикл 1,5 год), 8 000 грн (2-місний квадроцикл 2 год);
  • карусель — 180 грн, 120 грн (пільговий/дитячий).
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 1
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 2
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 3
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 4
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 5
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 6
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 7
    Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel
1 / 7
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 1
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 2
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 3
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 4
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 5
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 6
  • Атракціони в Буковелі — скільки треба заплатити за відпочинок - фото 7

Які ціни на ski-паси в грудні

Гості гірськолижного курорту можуть придбати так звані ski-паси — абонементи для користування підйомниками та іншою інфраструктурою Буковелю. З ними діють додаткові знижки/бонуси, що дозволяє економити на розвагах. Вартість знижена до початку високого сезону, який традиційно триває з 19 грудня до 16 березня.

Станом на початок грудня ціни варіюються залежно від кількості днів, на які придбано абонемент. Найбільш вигідний варіант — оформити ski-пас на 7 днів: тоді загальна сума вийде 6 350 грн, а денна — 907 грн. Найпоширеніший дводенний абонемент коштує 2 100 грн (1 050 грн/доба).

Нагадаємо, в Буковелі шукають сезонних працівників. Наприклад, можна влаштуватися продавцем-адміністратором або вожатим у дитячий табір із зарплатою від 18 000 до 21 000 грн.

Також ми писали, що на OLX за 116 млн гривень продають окремий готельний комплекс під назвою "Драгобрат". Це призвело до плутанини, адже в Україні існує курорт з аналогічним найменуванням.

відпочинок Буковель зима курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації