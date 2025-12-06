Ціни на відпочинок у Буковелі — скільки коштують атракціони у грудні

Відпочинок у Буковелі. Фото: Google Maps

Деякі українці під час зимових канікул або відпустки планують відпочити на гірськолижному курорті "Буковель". Їх зустріне велика кількість атракціонів на різний гаманець. Не завадить дізнатися, в яку суму обійдуться розваги станом на початок грудня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на атракціони в Буковелі.

Скільки коштують атракціони в Буковелі

Гірськолижний курорт пропонує гостям безліч варіантів активних розваг і драйвового відпочинку. Треба мати не лише достатньо грошей, але й вільного часу, аби встигнути випробувати всі доступні атракціони. Ми промоніторили офіційний сайт Буковелю та дізналися, які ціни встановлені на початку грудня.

Відвідувачам курорту доступні такі зимові розваги:

оглядові витяги — 400 грн (звичайний квиток), 280 грн (пільговий), 800 грн (VIP-квиток);

родельбан — 700 грн (одна людина), 1000 грн (тандем);

колесо огляду — 350 грн, 250 грн (пільговий/дитячий);

тюбінг — 200 грн (один спуск), 600 грн (п’ять спусків), 950 грн (десять спусків);

тролей — 700 грн, 900 грн (тандем);

ролеркостер — 600 грн;

квадроцикли і снігоходи — 4 000 грн (2-місний квадроцикл на колесах 1 год), 6 000 грн (2-місний квадроцикл 1,5 год), 8 000 грн (2-місний квадроцикл 2 год);

карусель — 180 грн, 120 грн (пільговий/дитячий).

Атракціони в Буковелі. Фото: Bukovel

Які ціни на ski-паси в грудні

Гості гірськолижного курорту можуть придбати так звані ski-паси — абонементи для користування підйомниками та іншою інфраструктурою Буковелю. З ними діють додаткові знижки/бонуси, що дозволяє економити на розвагах. Вартість знижена до початку високого сезону, який традиційно триває з 19 грудня до 16 березня.

Станом на початок грудня ціни варіюються залежно від кількості днів, на які придбано абонемент. Найбільш вигідний варіант — оформити ski-пас на 7 днів: тоді загальна сума вийде 6 350 грн, а денна — 907 грн. Найпоширеніший дводенний абонемент коштує 2 100 грн (1 050 грн/доба).

Нагадаємо, в Буковелі шукають сезонних працівників. Наприклад, можна влаштуватися продавцем-адміністратором або вожатим у дитячий табір із зарплатою від 18 000 до 21 000 грн.

Також ми писали, що на OLX за 116 млн гривень продають окремий готельний комплекс під назвою "Драгобрат". Це призвело до плутанини, адже в Україні існує курорт з аналогічним найменуванням.