Зимові канікули у школах — скільки вчителі відпочиватимуть від уроків у 2025/2026

Шкільний клас. Фото: УНІАН

Під час зимових канікул від уроків відпочивають не лише школярі, але й вчителі. Звісно, їх робочий час включає інші обов’язки, наприклад, здійснення організаційно-педагогічних заходів або підготовку до наступних занять. Не завадить дізнатися, скільки вчителі відпочиватимуть від уроків взимку 2025/2026.

Про це розповіли на порталі Education.ua.

Тривалість зимових канікул у школах

Кожен заклад освіти може на власний розсуд затверджувати структуру навчального року і встановлювати тривалість канікул. Це означає, що навіть в одному місті дати початку і закінчення відпочинку нерідко відрізняються. Пропонуємо ознайомитися з запланованим графіком у різних населених пунктах України:

Київ — з 25 грудня до 11 січня (можливі додаткові канікули з 16 до 21 лютого для учнів перших класів);

Львів — з 24 грудня до 11 січня (в деяких школах — до 6 січня);

Дніпро — з 27 грудня до 11 січня (в окремих навчальних закладах — з 25 грудня до 7 січня);

Одеса — з 19 грудня до 12 січня (довша тривалість обумовлена скасуванням осінніх канікул);

Харків — з 27 грудня до 11 січня;

Чернігів — з 27 грудня до 11 січня;

Чернівці — з 24 грудня до 6 січня;

Полтава — з 29 грудня до 9 січня;

Миколаїв — з 29 грудня до 11 січня;

Рівне — з 20 грудня до 4 січня;

Ужгород — з 20 грудня до 4 січня;

Луцьк — з 25 грудня до 7 січня;

Вінниця — з 27 грудня до 11 січня (в деяких школах — до 18 січня);

Івано-Франківськ — з 22 грудня до 11 січня.

Вчителі не проводитимуть уроки протягом зазначеного періоду. Однак педагогічні працівники не йдуть на замові канікули в стандартному розумінні, оскільки їх робочий час розподіляється відповідно до розкладу занять та індивідуального плану навчальної роботи.

Іншими словами, період зимового відпочинку, якщо він не припадає на щорічну відпустку, є повноцінним робочим часом для вчителя. Згідно зі статтею 24 закону "Про повну загальну середню освіту", працівники школи можуть використовувати канікули для виконання виховної, методичної, організаційної та іншої діяльності.

Водночас Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів говорять: керівник закладу освіти залучає педагогів до роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Нагадаємо, зарплати вчителів у грудні будуть залежить від Єдиної тарифної сітки і наявності додаткових надбавок. Підвищення грошового забезпечення в останній місяць 2025 року не передбачається.

Також ми писали, що українські вчителі можуть отримати "тринадцяту зарплату" — фактично річну премію. Її нараховують лише за наказом директора, однак кошти не передбачені для педагогів-сумісників.