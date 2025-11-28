Зимние каникулы в школах — сколько учителя будут отдыхать от уроков в 2025/2026

Школьный класс. Фото: УНИАН

Во время зимних каникул от уроков отдыхают не только школьники, но и учителя. Конечно, их рабочее время включает другие обязанности, например, осуществление организационно-педагогических мероприятий или подготовку к следующим занятиям. Не помешает узнать, сколько учителя будут отдыхать от уроков зимой 2025/2026.

Об этом рассказали на портале Education.ua.

Продолжительность зимних каникул в школах

Каждое учебное заведение может по своему усмотрению утверждать структуру учебного года и устанавливать продолжительность каникул. Это значит, что даже в одном городе даты начала и окончания отдыха нередко отличаются. Предлагаем ознакомиться с запланированным графиком в разных населенных пунктах Украины:

Киев — с 25 декабря по 11 января (возможны дополнительные каникулы с 16 по 21 февраля для учеников первых классов);

Львов — с 24 декабря до 11 января (в некоторых школах — до 6 января);

Днепр — с 27 декабря до 11 января (в отдельных учебных заведениях — с 25 декабря до 7 января);

Одесса — с 19 декабря до 12 января (длительность обусловлена отменой осенних каникул);

Харьков — с 27 декабря до 11 января;

Чернигов — с 27 декабря до 11 января;

Черновцы — с 24 декабря до 6 января;

Полтава — с 29 декабря до 9 января;

Николаев — с 29 декабря до 11 января;

Ровно — с 20 декабря до 4 января;

Ужгород — с 20 декабря до 4 января;

Луцк — с 25 декабря до 7 января;

Винница — с 27 декабря до 11 января (в некоторых школах — до 18 января);

Ивано-Франковск — с 22 декабря до 11 января.

Учителя не будут проводить уроки в течение указанного периода. Однако педагогические сотрудники не идут на зимние каникулы в стандартном понимании, поскольку их рабочее время распределяется в соответствии с расписанием занятий и индивидуальным планом учебной работы.

Другими словами, период зимнего отдыха, если он не приходится на ежегодный отпуск, является полноценным рабочим временем для учителя. Согласно статье 24 закона "О полном общем среднем образовании", работники школы могут использовать каникулы для выполнения воспитательной, методической, организационной и другой деятельности.

В то же время Типовые правила внутреннего распорядка для сотрудников государственных учебно-воспитательных учреждений говорят: руководитель учебного заведения привлекает педагогов к работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты учителей в декабре будут зависит от Единой тарифной сетки и наличия дополнительных надбавок. Повышения денежного обеспечения в последний месяц 2025 года не предвидится.

Также мы писали, что украинские учителя могут получить "тринадцатую зарплату" — фактически годовую премию. Ее начисляют только по приказу директора, однако деньги не предусмотрены для педагогов-совместителей.