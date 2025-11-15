Средняя зарплата учителя в 2026 — Гетманцев рассказал, на какую сумму рассчитывать

Урок в школе. Фото: Google Maps

Учителя в Украине могут рассчитывать на резкое повышение зарплаты уже с 1 сентября 2026 года. В случае успешного принятия Госбюджета и всех образовательных правок доходы педагогических сотрудников вырастут в разы.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какую зарплату могут иметь учителя

Согласно статье 61 закона "Об образовании", должностной оклад учителя самой низкой квалификационной категории нужно сравнять с размером трех минимальных зарплат. То есть доходы в школах должны начинаться с 24 000 грн. За выполнение этой нормы проголосовала Верховная Рада.

Однако Кабинет Министров подал ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2026 год" только с правкой о поэтапном повышении зарплаты учителей: на 30% — с 1 января, еще на 20% — с 1 сентября. То есть в целом планировали увеличение окладов педагогов на 50%.

"Это гораздо меньше, чем то решение, которое было принято Верховной Радой. Поэтому мы вступили с Кабмином в переговоры, дискуссии, потому что считаем, что по крайней мере с 1 сентября 2026 года должна быть выполнена 61 статья закона "Об образовании". У нас уже есть такая договоренность с правительством", — констатировал Даниил Гетманцев.

Иными словами, учителя могут рассчитывать, что с 1 января их доходы вырастут на 30% (другие надбавки и доплаты при этом не отменят), а с началом нового учебного года суммы поднимут до уровня трех минимальных. Таким образом, средняя зарплата по состоянию на 1 сентября может превысить 30 000 грн.

Какие доплаты имеют учителя в Украине

Ранее мы рассказывали, из чего состоит доход педагогических сотрудников, кроме должностного оклада. Обязательными являются следующие доплаты:

плюс 10% к окладу (по постановлению правительства "О повышении оплаты труда педагогических работников" № 22);

плюс 50% и 100% к окладу учителям, работающим в зонах возможных и активных боевых действий соответственно (по постановлению "Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения" № 928);

плюс 2 000 грн ежемесячно за работу в неблагоприятных условиях (по постановлению "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования" № 1286).

Также в школах предусмотрены надбавки за выслугу лет (от 10% до 30%), за престижность труда (от 5% до 30%), за классное руководство (20%), за ведение инклюзивного класса (20%), за проверку тетрадей (15%) и т.д. С учетом этих доплат средний доход педагогов в 2025 году составляет около 15 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году оклад учителей зависит от тарифного разряда. Первая категория дает 13-й разряд, вторая — 12-й. С учетом обязательной надбавки 10% минимальный оклад составляет около 7 978 грн.

Также мы писали, что учителя смогут зарегистрироваться на платформе "Вектор" и получить 1 500 грн для оплаты курсов повышения квалификации. Участие доступно директорам, их заместителям и педагогам НУШ.