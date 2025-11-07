Доплаты и надбавки учителям — что получат в ноябре, кроме должностного оклада

Урок в школе. Фото: УНИАН

Зарплаты педагогических сотрудников состоят не только из должностного оклада. Доплаты учителям включают различные обязательные и одноразовые денежные поступления, благодаря которым формируется средний доход в размере 15 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие надбавки могут рассчитывать учителя в ноябре 2025 года.

Доплаты и надбавки учителям

Должностной оклад учителя — это результат расчета по Единой тарифной сетке. Дополнительно предусмотрены обязательные надбавки по постановлениям Кабинета Министров "О повышении оплаты труда педагогических работников" №22 и "Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения" №928:

10% к окладу — всем учителям, которые получают денежное обеспечение за счет образовательной субвенции из государственного бюджета;

50% и 100% — учителям, работающим в зонах возможных и активных боевых действий соответственно.

Плюс педагогов обеспечивают различными надбавками, именно они формируют вторую часть дохода сотрудников учебных заведений. Например, существует доплата за выслугу лет — от 10% до 30% должностного оклада в зависимости от продолжительности преподавания. Также есть обязательная доплата за престижность труда — от 5% до 30%.

Некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку за классное руководство (20%), за ведение инклюзивного класса (20%), за проверку тетрадей (15%) и пр. Не стоит забывать о дополнительных 2 000 грн/мес., которые начисляют всем педагогам независимо от места работы и нагрузки (согласно постановлению "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования").

Отдельным решением Кабмина доплату в размере 2 000 грн удвоили для учителей, работающих очно/смешанно в школах на прифронтовых территориях. Они ежемесячно получают по 4 000 грн, начиная с 1 сентября 2025 года. На эту потребность выделили 372,3 млн гривен из государственного бюджета.

Учителям не выплатили дополнительные деньги

Ранее мы рассказывали, что педагогические сотрудники из Одесской области пожаловались на отсутствие обязательной доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в собственном Telegram-канале, что люди не получили положенные им 2 000 грн с сентября.

"Учитель не должен выпрашивать то, что ему положено по закону. Это вопрос не только о деньгах — это об уважении к людям, которые учат наших детей в самые сложные времена", — констатировал он.

Гетманцев добавил, что обратился с просьбой к Генеральному прокурору провести проверку и оценить деятельность должностных лиц, допустивших эти невыплаты или уменьшение сумм. По результатам расследования всех виновных привлекут к ответственности, если докажут факт служебных злоупотреблений.

Напомним, с декабря 2025 года учителя смогут регистрироваться на платформе "Вектор" и самостоятельно выбирать курсы повышения квалификации. На оплату дается 1 500 грн с виртуального счета от государства.

Также мы писали, что в 2026 году повышенные оклады получат преподаватели университетов и колледжей: ассистенты — 30 000 грн, старшие преподаватели — 33 000 грн, доценты — более 36 000 грн, профессора — почти 40 000 грн.