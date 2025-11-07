Відео
Доплати вчителям у листопаді 2025 — на що можуть розраховувати

Доплати вчителям у листопаді 2025 — на що можуть розраховувати

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 15:05
Оновлено: 15:13
Доплати і надбавки вчителям — що отримають у листопаді, крім посадового окладу
Урок у школі. Фото: УНІАН

Зарплати педагогічних працівників складаються не тільки з посадового окладу. Доплати вчителям включають різноманітні обов’язкові та одноразові грошові надходження, завдяки яким формується середній дохід у розмірі 15 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які надбавки можуть розраховувати вчителі у листопаді 2025 року.

Читайте також:

Доплати і надбавки вчителям

Посадовий оклад вчителя — це результат розрахунку за Єдиною тарифною сіткою. Додатково передбачені обов’язкові надбавки за постановами Кабінету Міністрів "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" №22 та "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану" №928:

  • 10% до окладу — всім вчителям, які отримують грошове забезпечення за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету;
  • 50% та 100% — вчителям, які працюють у зонах можливих та активних бойових дій відповідно.

Плюс педагогів забезпечують різноманітними надбавками, саме вони формують другу частину доходу працівників закладів освіти. Наприклад, існує доплата за вислугу років — від 10% до 30% посадового окладу залежно від тривалості викладання. Також є обов’язкова доплата за престижність праці — від 5% до 30%.

Деякі вчителі можуть розраховувати на надбавку за класне керівництво (20%), за ведення інклюзивного класу (20%), за перевірку зошитів (15%) тощо. Не варто забувати про додаткові 2 000 грн/міс., які нараховують всім педагогам незалежно від місця роботи і навантаження (згідно з постановою "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти").

Окремим рішенням Кабміну доплату в розмірі 2 000 грн подвоїли для вчителів, які працюють очно/змішано в школах на прифронтових територіях. Вони щомісяця отримують по 4 000 грн, починаючи з 1 вересня 2025 року. На цю потребу виділили 372,3 млн гривень із державного бюджету.

Вчителям не виплатили додаткові гроші

Раніше ми розповідали, що педагогічні працівники з Одеської області поскаржилися на відсутність обов’язкової доплати за роботу в несприятливих умовах. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у власному Telegram-каналі, що люди не отримали належні їм 2 000 грн із вересня.

"Учитель не має випрошувати те, що йому належить за законом. Це питання не лише про гроші — це про повагу до людей, які вчать наших дітей у найскладніші часи", — констатував він.

Гетманцев додав, що звернувся із проханням до Генерального прокурора провести перевірку та оцінити діяльність посадових осіб, які допустили ці невиплати або зменшення сум. За результатами розслідування всіх винних притягнуть до відповідальності, якщо доведуть факт службових зловживань.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з грудня 2025 року вчителі зможуть реєструватися на платформі "Вектор" і самостійно обирати курси підвищення кваліфікації. На оплату дається 1 500 грн із віртуального рахунку від держави.

Також ми писали, що у 2026 році підвищені оклади отримають викладачі університетів і коледжів: асистенти — 30 000 грн, старші викладачі — 33 000 грн, доценти — понад 36 000 грн, професори — майже 40 000 грн.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
