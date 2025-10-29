Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі вчителі отримають доплату 4000 грн — кому збільшили суму

Деякі вчителі отримають доплату 4000 грн — кому збільшили суму

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:12
Оновлено: 16:57
Доплата вчителям — хто може розраховувати на 4 000 грн щомісяця
Вчителька у школі. Фото: УНІАН

Педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на доплату за роботу в несприятливих умовах. Зарплати вчителів підвищилися на 2 000 грн із 1 вересня 2025 року. Однак декому підняли виплату до 4 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому збільшили грошове забезпечення вдвічі.

Реклама
Читайте також:

Доплата вчителям в Україні

Обов’язкова доплата в розмірі 2 000 грн (після вирахування податків і зборів) призначена постановою Кабінету Міністрів від 8 листопада 2024 р. № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Однак окремим рішенням уряду суму підвищили до 4 000 грн (включно з податками — 5 200 грн) для вчителів, які працюють очно та змішано в школах на прифронтових територіях. Розмір доплати може ще збільшитися з огляду на високе навантаження, оскільки для педагогів, які мають понад ставку, сума підвищується пропорційно.

"Доплату буде нараховано з 1 вересня 2025 року. Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці. З державного бюджету виділено додатково 372,3 млн гривень, що забезпечать цю виплату до кінця поточного року", — йдеться на Урядовому порталі.

Нововведення торкнулося вчителів із 84-х територіальних громад таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської.

За підрахунками, збільшену виплату отримують 25 735 педагогів, а загальна кількість ставок — 29 342,3.

Які доплати мають вчителі в Україні

Зарплата педагогічного співробітника складається з багатьох частин, зокрема посадового окладу та різноманітних надбавок. У 2025 році вчителі шкіл можуть розраховувати на доплату за вислугу років (від 10 до 30% окладу), за престижність праці (від 5 до 30% окладу), за класне керівництво (20%), за ведення інклюзивного класу (20%), за перевірку зошитів (15%) тощо.

Також існує постанова Кабміну від 25 серпня 2023 р. № 928 "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану". Документом встановили надбавку 50% і 100% для вчителів, які виконують посадові обов’язки в зонах можливих та активних бойових дій відповідно.

Нагадаємо, у 2026 році вчителям підвищать зарплати до рівня трьох мінімальних, повідомив Данило Гетманцев. Асистенти отримуватимуть близько 30 000 грн, професори — майже 39 000 грн без надбавок.

Також ми писали, що в проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплати вчителів та викладачів на 50%. Уряду вже доручили опрацювати правки та запропонувати дієві рішення.

зарплати вчителі школи гроші доходи
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації