Доплата вчителям — хто може розраховувати на 4 000 грн щомісяця

Педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на доплату за роботу в несприятливих умовах. Зарплати вчителів підвищилися на 2 000 грн із 1 вересня 2025 року. Однак декому підняли виплату до 4 000 грн.

Доплата вчителям в Україні

Обов’язкова доплата в розмірі 2 000 грн (після вирахування податків і зборів) призначена постановою Кабінету Міністрів від 8 листопада 2024 р. № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Однак окремим рішенням уряду суму підвищили до 4 000 грн (включно з податками — 5 200 грн) для вчителів, які працюють очно та змішано в школах на прифронтових територіях. Розмір доплати може ще збільшитися з огляду на високе навантаження, оскільки для педагогів, які мають понад ставку, сума підвищується пропорційно.

"Доплату буде нараховано з 1 вересня 2025 року. Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці. З державного бюджету виділено додатково 372,3 млн гривень, що забезпечать цю виплату до кінця поточного року", — йдеться на Урядовому порталі.

Нововведення торкнулося вчителів із 84-х територіальних громад таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

За підрахунками, збільшену виплату отримують 25 735 педагогів, а загальна кількість ставок — 29 342,3.

Які доплати мають вчителі в Україні

Зарплата педагогічного співробітника складається з багатьох частин, зокрема посадового окладу та різноманітних надбавок. У 2025 році вчителі шкіл можуть розраховувати на доплату за вислугу років (від 10 до 30% окладу), за престижність праці (від 5 до 30% окладу), за класне керівництво (20%), за ведення інклюзивного класу (20%), за перевірку зошитів (15%) тощо.

Також існує постанова Кабміну від 25 серпня 2023 р. № 928 "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану". Документом встановили надбавку 50% і 100% для вчителів, які виконують посадові обов’язки в зонах можливих та активних бойових дій відповідно.

Нагадаємо, у 2026 році вчителям підвищать зарплати до рівня трьох мінімальних, повідомив Данило Гетманцев. Асистенти отримуватимуть близько 30 000 грн, професори — майже 39 000 грн без надбавок.

Також ми писали, що в проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплати вчителів та викладачів на 50%. Уряду вже доручили опрацювати правки та запропонувати дієві рішення.