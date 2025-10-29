Доплата вчителям — хто може розраховувати на 4 000 грн щомісяця

Деякі вчителі отримають доплату 4000 грн — кому збільшили суму
Педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на доплату за роботу в несприятливих умовах. Зарплати вчителів підвищилися на 2 000 грн із 1 вересня 2025 року. Однак декому підняли виплату до 4 000 грн.
кому збільшили грошове забезпечення вдвічі.
Доплата вчителям в Україні
Обов’язкова доплата в розмірі 2 000 грн (після вирахування податків і зборів) призначена постановою Кабінету Міністрів від 8 листопада 2024 р. № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".
Однак окремим рішенням уряду суму підвищили до 4 000 грн (включно з податками — 5 200 грн) для вчителів, які працюють очно та змішано в школах на прифронтових територіях. Розмір доплати може ще збільшитися з огляду на високе навантаження, оскільки для педагогів, які мають понад ставку, сума підвищується пропорційно.
"Доплату буде нараховано з 1 вересня 2025 року. Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці. З державного бюджету виділено додатково 372,3 млн гривень, що забезпечать цю виплату до кінця поточного року", — йдеться на Урядовому порталі.
Нововведення торкнулося вчителів із 84-х територіальних громад таких областей:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської.
За підрахунками, збільшену виплату отримують 25 735 педагогів, а загальна кількість ставок — 29 342,3.
Які доплати мають вчителі в Україні
Зарплата педагогічного співробітника складається з багатьох частин, зокрема посадового окладу та різноманітних надбавок. У 2025 році вчителі шкіл можуть розраховувати на доплату за вислугу років (від 10 до 30% окладу), за престижність праці (від 5 до 30% окладу), за класне керівництво (20%), за ведення інклюзивного класу (20%), за перевірку зошитів (15%) тощо.
Також існує постанова Кабміну від 25 серпня 2023 р. № 928 "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану". Документом встановили надбавку 50% і 100% для вчителів, які виконують посадові обов’язки в зонах можливих та активних бойових дій відповідно.
Нагадаємо, у 2026 році вчителям підвищать зарплати до рівня трьох мінімальних, повідомив Данило Гетманцев. Асистенти отримуватимуть близько 30 000 грн, професори — майже 39 000 грн без надбавок.
Також ми писали, що в проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено підвищення зарплати вчителів та викладачів на 50%. Уряду вже доручили опрацювати правки та запропонувати дієві рішення.
