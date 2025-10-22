Зарплати вчителів можуть змінитися — що передбачили у Держбюджеті-2026

Урок у школі. Фото: УНІАН

У середу, 22 жовтня, Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Народні депутати підтримали правки по освітній сфері, які стосуються підвищення зарплат вчителів.

Про це йдеться на офіційному порталі ВРУ.

Що може змінитися для вчителів у 2026

Законопроєкт №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік" підтримали за основу 256 парламентарів. А фінальне голосування має відбутися до 20 листопада. Проєкт доповнили багатьма правками стосовно сфери освіти. Одна з найважливіших — поетапне підвищення заробітної плати вчителів, викладачів і науково-педагогічних працівників університетів.

Якщо документ пройде друге голосування в поточному вигляді, то педагоги зможуть розраховувати на підготовку нової моделі оплати праці. Передбачається двоетапне збільшення сум, що отримують співробітники закладів освіти:

з 1 січня — на 30%;

з 1 вересня — ще на 20%.

Для реалізації задуму планують виділити 41,8 млрд гривень. А залишки коштів освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року спрямують до спеціального фонду МОН — із подальшим використанням на супутні потреби галузі.

В разі виконання ініціативи середня зарплата вчителів в Україні підвищиться до 21 707 грн із 1 січня 2026 року. А з вересня сума становитиме 25 037 грн. Для порівняння, у 2025 році середній показник перебуватиме на рівні 16 737 грн.

Кабінет Міністрів упродовж 14 днів (до 5 листопада) має опрацювати ухвалені рішення перед другим читанням у Верховній Раді.

Як може змінитися мінімальна зарплата

Деякі соціальні стандарти хочуть переглянути. Якщо проєкт Держбюджету пройде фінальне голосування в поточному вигляді, то будуть затверджені такі суми з 1 січня:

мінімальна зарплата — 8 647 грн (+647 грн);

прожитковий мінімум — 3 209 грн (+189 грн);

мінімальна пенсія — 2 595 грн (+234 грн).

При цьому очікується сповільнення зростання ВВП до 2,4%. Споживчі ціни можуть змінитися на 9,9% у бік збільшення. Курс долара заклали на рівні 45,7 грн/дол., проте цей прогноз жодним чином не впливає на реальні коливання показників на валютному ринку.

