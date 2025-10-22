Відео
Україна
Зарплати вчителів у 2026 — що передбачає проєкт Держбюджету

Зарплати вчителів у 2026 — що передбачає проєкт Держбюджету

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:06
Оновлено: 13:06
Зарплати вчителів можуть змінитися — що передбачили у Держбюджеті-2026
Урок у школі. Фото: УНІАН

У середу, 22 жовтня, Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Народні депутати підтримали правки по освітній сфері, які стосуються підвищення зарплат вчителів.

Про це йдеться на офіційному порталі ВРУ.

Читайте також:

Що може змінитися для вчителів у 2026

Законопроєкт №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік" підтримали за основу 256 парламентарів. А фінальне голосування має відбутися до 20 листопада. Проєкт доповнили багатьма правками стосовно сфери освіти. Одна з найважливіших — поетапне підвищення заробітної плати вчителів, викладачів і науково-педагогічних працівників університетів.

Якщо документ пройде друге голосування в поточному вигляді, то педагоги зможуть розраховувати на підготовку нової моделі оплати праці. Передбачається двоетапне збільшення сум, що отримують співробітники закладів освіти:

  • з 1 січня — на 30%;
  • з 1 вересня — ще на 20%.

Для реалізації задуму планують виділити 41,8 млрд гривень. А залишки коштів освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року спрямують до спеціального фонду МОН — із подальшим використанням на супутні потреби галузі.

В разі виконання ініціативи середня зарплата вчителів в Україні підвищиться до 21 707 грн із 1 січня 2026 року. А з вересня сума становитиме 25 037 грн. Для порівняння, у 2025 році середній показник перебуватиме на рівні 16 737 грн.

Кабінет Міністрів упродовж 14 днів (до 5 листопада) має опрацювати ухвалені рішення перед другим читанням у Верховній Раді.

Як може змінитися мінімальна зарплата

Деякі соціальні стандарти хочуть переглянути. Якщо проєкт Держбюджету пройде фінальне голосування в поточному вигляді, то будуть затверджені такі суми з 1 січня:

  • мінімальна зарплата — 8 647 грн (+647 грн);
  • прожитковий мінімум — 3 209 грн (+189 грн);
  • мінімальна пенсія — 2 595 грн (+234 грн).

При цьому очікується сповільнення зростання ВВП до 2,4%. Споживчі ціни можуть змінитися на 9,9% у бік збільшення. Курс долара заклали на рівні 45,7 грн/дол., проте цей прогноз жодним чином не впливає на реальні коливання показників на валютному ринку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців, які платять зарплати нижчі за середні по галузі, будуть визнавати ризиковими. Це підвищить шанс податкових перевірок. Гетманцев радить бізнесу платити офіційно.

Також ми писали, що буде з зарплатами медиків у листопаді 2025 року. Працівники отримають мінімум 20 000 грн, якщо йдеться про лікарські та фармацевтичні посади в закладах охорони здоров’я.

держбюджет зарплати вчителі гроші школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
