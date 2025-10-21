Що буде з зарплатами медиків з 1 листопада — мінімальні суми в Україні

Медики надають допомогу. Фото: УНІАН

Робота медичного персоналу надзвичайно важлива під час повномасштабної війни. Але працівників не вистачає через низьке грошове забезпечення, особливо в сільській місцевості. Постає запитання, що буде з зарплатами лікарів у листопаді 2025 року і чи розраховувати їм на підвищення виплат.

Скільки заробляють лікарі в Україні

Кінцеві суми залежать від базового окладу та різноманітних доплат, наприклад, за вищу кваліфікацію (від 10% до 30%), стаж роботи (до 30% після 10 років) і шкідливі умови праці (близько 25%).

Мінімальний дохід медиків встановлений на державному рівні: розміри окреслені в постанові Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я" від 13.01.2023 № 28. Станом на листопад 2025 року йдеться про такі суми:

20 000 грн — для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я, посади фармацевтів, посади професіоналів у галузі та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

15 000 грн — для лікарів-інтернів, що віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців;

13 500 грн — для осіб, які займають посади, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців.

Мінімальні зарплати в зонах бойових дій

Окремо в постанові визначені мінімальні розміри оплати праці медиків, які виконують посадові обов’язки в зонах бойових дій. У вересні Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які передбачають додаткове фінансування закладів для збільшення фонду заробітної плати.

Відтепер змодельований рівень окладу в зонах активних бойових дій становить:

40 000 грн — для лікарів;

27 000 грн — для медичних сестер та інших середніх працівників;

18 000 грн — для молодших медичних працівників.

Для територій можливих бойових дій модельований рівень оплати підвищиться до 28 000 грн, 18 000 грн і 9 000 грн відповідно. Проте варто уточнити, що реальна сума виплат може відрізнятися від змодельованої через різне навантаження і специфіку роботи, оскільки сформований додатковий зарплатний фонд будуть розподіляти між медичними працівниками.

