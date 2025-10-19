Відео
Що буде з зарплатами вчителів і до чого готуватися в листопаді

Що буде з зарплатами вчителів і до чого готуватися в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 08:10
Оновлено: 12:56
Що буде з зарплатами вчителів з 1 листопада — мінімальні та максимальні суми
Шкільний урок. Фото: УНІАН

В Україні давно тривають дискусії щодо необхідності підвищення зарплати вчителів. Вже напрацьовані певні рішення в цьому напрямку, тож невдовзі педагогічних працівників можуть чекати зміни. Постає питання, на яке грошове забезпечення варто розраховувати вчителям з 1 листопада 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які виплати отримають педагоги за останній місяць осені.



Мінімальні та максимальні зарплати вчителів

Перегляд або скасування Єдиної тарифної сітки, за якою розраховують посадові оклади педагогічних працівників, далі розмов не заходить, тому з листопада оновлень у мінімальних сумах грошового забезпечення не буде. Оклади залежать від коефіцієнта тарифного розряду, помноженого на базову суму 3 195 грн.

Залежно від посади, у листопаді 2025 року співробітники закладів середньої освіти можуть розраховувати на такі мінімальні розміри виплат:

  • вчитель без категорії — від 6 396,5 грн;
  • вчитель другої категорії — від 7 450,3 грн;
  • вчитель першої категорії — від 7 978,3 грн;
  • вчитель вищої категорії — від 8 505,2 грн.

Далі суми можуть збільшуватися, враховуючи різноманітні надбавки і доплати, премії, одноразові виплати тощо. Середня зарплата вчителя в Україні ледве сягає 15 000 грн.

Максимальні розміри важко підрахувати, оскільки педагоги приватних закладів освіти отримують більше. Загалом сегмент високих окладів, до яких здатні дотягнути надбавки, фіксується десь за межею 20 000 грн/міс.

З чого складається зарплата вчителя  

В листопаді 2025 року працівникам шкіл будуть призначати такі надбавки:

  • за вислугу років (від 10 до 30% окладу);
  • за престижність праці (від 5 до 30% окладу);
  • за роботу в несприятливих умовах — від 2 000 до 4 000 грн/міс.;
  • за класне керівництво (20%);
  • за ведення інклюзивного класу (20%);
  • за перевірку зошитів (15%) тощо.

Плюс вчителям належать премії, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, виплата на оздоровлення (одна місячна ставка). До всього, вчителі в зонах активних і можливих бойових дій отримують доплату в розмірі 50% і 100% посадового окладу відповідно.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення збільшити надбавку за роботу в несприятливих умовах педагогам, які викладають у 84-х прифронтових громадах. Близько 25 000 працівників закладів освіти у листопаді матимуть по 4 000 грн додатково замість стандартних 2 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році зарплати вчителів можуть зрости на 50%, однак деякі експерти пропонують прив’язати їх до показників ефективності. Руслан Чорний вважає, що педагогам слід платити за результат роботи.

Також ми писали, як відрізняються зарплати вчителів в Україні та Європейському Союзі. Середні виплати в Україні становлять близько 295 євро, а в ЄС — від 1 200 євро (Польща) до понад 6 000 євро (Швейцарія).

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
