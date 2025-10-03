Зарплати вчителів — чому повинні залежати від KPI та на скільки треба підняти суми

Вчителька з учнями. Фото: УНІАН

В Україні завжди викликало жваві дискусії питання оплати праці вчителів. У 2026 році планують підвищити середні суми на 50% (за умови ухвалення проєкту Державного бюджету). Однак існує думка про доцільність прив’язки зарплати педагога до його показників ефективності.

Про це заявив економічний експерт Руслан Чорний в ефірі Новини.LIVE.

Від чого має залежати зарплата вчителя

Станом на 2025 рік виплати педагогічних працівників формуються від їх кваліфікації, посади, наявності різних надбавок і доплат. На думку фахівця, слід переглянути систему грошового забезпечення та прив’язати розрахунок суми до KPI — основних показників ефективності.

Зокрема варто оцінювати, наскільки викладач цікавий учням/студентам, чи корисно він навчає, чи має практичний досвід, а не знає лише теорію. Іншими словами, зарплату не треба встановлювати на однаковому рівні для всіх, інакше не буде справедливості.

"Є різні вчителі, яких ми зараз бачимо в школах. Після введення онлайн-навчання вони просто начитують курс і це нічого не дає дітям. Ми втрачаємо покоління. І підвищувати таким вчителям зарплату до 60 000 грн — так, вони будуть раді. Але чи варто це робити?", — констатував Руслан Чорний.

На його думку, нинішні виплати у 6 000-7 000 грн є неприпустимо низькими, враховуючи реальний прожитковий мінімум, актуальні ціни на товари/послуги та інші об’єктивні фактори. Суми варто підняти принаймні до 20 000 грн, а вже потім збільшувати з урахуванням KPI.

Скільки повинні заробляти вчителі

Раніше ми розповідали, що голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав уряд забезпечити виконання статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає встановлення посадового окладу педагогічного працівника на рівні трьох мінімальний зарплат. У 2025 році йдеться про суму 24 000 грн.

"Зробити це потрібно зараз, під час війни, бо захист малозабезпечених верств населення, куди, на жаль, входять вчителі, стоїть у пріоритеті. Ці гроші потім все одно повернуться в економіку", — уточнив голова профільного комітету.

Натомість середня виплата по Україні перебуває на рівні 13 000-15 000 грн. Стільки отримують вчителі зі стажем і багатьма надбавками, зокрема за вислугу років. А якщо на роботу прийшов молодий педагог, то може розраховувати максимум на 6 000-7 000 грн після вирахування всіх податків і збрів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплата вчителя в Україні формується з посадового окладу, різноманітних надбавок тощо. У жовтні 2025 року мінімальна сума для педагога без стажу і доплат ледве досягає 7 000 грн.

Також ми писали, що з 2025 року педагоги отримують пенсію за вислугою лише після досягнення 55 років і за наявності щонайменше 30 років стажу. Раніше достатньо було 25 років, незалежно від віку.