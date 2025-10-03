Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати вчителя по-новому — як пропонують розраховувати суми

Зарплати вчителя по-новому — як пропонують розраховувати суми

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:15
Зарплати вчителів — чому повинні залежати від KPI та на скільки треба підняти суми
Вчителька з учнями. Фото: УНІАН

В Україні завжди викликало жваві дискусії питання оплати праці вчителів. У 2026 році планують підвищити середні суми на 50% (за умови ухвалення проєкту Державного бюджету). Однак існує думка про доцільність прив’язки зарплати педагога до його показників ефективності.

Про це заявив економічний експерт Руслан Чорний в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Від чого має залежати зарплата вчителя

Станом на 2025 рік виплати педагогічних працівників формуються від їх кваліфікації, посади, наявності різних надбавок і доплат. На думку фахівця, слід переглянути систему грошового забезпечення та прив’язати розрахунок суми до KPI — основних показників ефективності.

Зокрема варто оцінювати, наскільки викладач цікавий учням/студентам, чи корисно він навчає, чи має практичний досвід, а не знає лише теорію. Іншими словами, зарплату не треба встановлювати на однаковому рівні для всіх, інакше не буде справедливості.

"Є різні вчителі, яких ми зараз бачимо в школах. Після введення онлайн-навчання вони просто начитують курс і це нічого не дає дітям. Ми втрачаємо покоління. І підвищувати таким вчителям зарплату до 60 000 грн — так, вони будуть раді. Але чи варто це робити?", — констатував Руслан Чорний.

На його думку, нинішні виплати у 6 000-7 000 грн є неприпустимо низькими, враховуючи реальний прожитковий мінімум, актуальні ціни на товари/послуги та інші об’єктивні фактори. Суми варто підняти принаймні до 20 000 грн, а вже потім збільшувати з урахуванням KPI.

Скільки повинні заробляти вчителі

Раніше ми розповідали, що голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав уряд забезпечити виконання статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає встановлення посадового окладу педагогічного працівника на рівні трьох мінімальний зарплат. У 2025 році йдеться про суму 24 000 грн.

"Зробити це потрібно зараз, під час війни, бо захист малозабезпечених верств населення, куди, на жаль, входять вчителі, стоїть у пріоритеті. Ці гроші потім все одно повернуться в економіку", — уточнив голова профільного комітету.

Натомість середня виплата по Україні перебуває на рівні 13 000-15 000 грн. Стільки отримують вчителі зі стажем і багатьма надбавками, зокрема за вислугу років. А якщо на роботу прийшов молодий педагог, то може розраховувати максимум на 6 000-7 000 грн після вирахування всіх податків і збрів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплата вчителя в Україні формується з посадового окладу, різноманітних надбавок тощо. У жовтні 2025 року мінімальна сума для педагога без стажу і доплат ледве досягає 7 000 грн.

Також ми писали, що з 2025 року педагоги отримують пенсію за вислугою лише після досягнення 55 років і за наявності щонайменше 30 років стажу. Раніше достатньо було 25 років, незалежно від віку.

зарплати вчителі школи виплати гроші
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації