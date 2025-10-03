Зарплаты учителей — почему должны зависеть от KPI и на сколько нужно поднять суммы

Учительница с учениками. Фото: УНИАН

В Украине всегда вызывал оживленные дискуссии вопрос оплаты труда учителей. В 2026 году планируют повысить средние суммы на 50% (при условии принятия проекта Государственного бюджета). Однако существует мнение о целесообразности привязки зарплаты педагога к его показателям эффективности.

Об этом заявил экономический эксперт Руслан Черный в эфире Новини.LIVE.

От чего должна зависеть зарплата учителя

По состоянию на 2025 год выплаты педагогических работников формируются от их квалификации, должности, наличия различных надбавок и доплат. По мнению специалиста, следует пересмотреть систему денежного обеспечения и привязать расчет суммы к KPI — основным показателям эффективности.

В частности следует оценивать, насколько преподаватель интересен ученикам/студентам, полезно ли он учит, имеет ли практический опыт, а не знает только теорию. Иными словами, зарплату не надо устанавливать на одинаковом уровне для всех, иначе не будет справедливости.

"Есть разные учителя, которых мы сейчас видим в школах. После введения онлайн-обучения они просто начитывают курс и это ничего не дает детям. Мы теряем поколение. И повышать таким учителям зарплату до 60 000 грн — да, они будут рады. Но стоит ли это делать?", — констатировал Руслан Черный.

По его мнению, нынешние выплаты в 6 000-7 000 грн недопустимо низкие, учитывая реальный прожиточный минимум, актуальные цены на товары/услуги и другие объективные факторы. Суммы следует поднять по крайней мере до 20 000 грн, а уже потом увеличивать с учетом KPI.

Сколько должны зарабатывать учителя

Ранее мы рассказывали, что председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал правительство обеспечить выполнение статьи 61 закона "Об образовании", которая предусматривает установление должностного оклада педагогического сотрудника на уровне трех минимальный зарплат. В 2025 году речь идет о сумме 24 000 грн.

"Сделать это нужно сейчас, во время войны, потому что защита малообеспеченных слоев населения, куда, к сожалению, входят учителя, стоит в приоритете. Эти деньги потом все равно вернутся в экономику", — уточнил глава профильного комитета.

Зато средняя выплата по Украине находится на уровне 13 000-15 000 грн. Столько получают учителя со стажем и многими надбавками, в частности за выслугу лет. А если на работу пришел молодой педагог, то может рассчитывать максимум на 6 000-7 000 грн после вычета всех налогов и сборов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплата учителя в Украине формируется из должностного оклада, различных надбавок и прочего. В октябре 2025 года минимальная сумма для педагога без стажа и доплат едва достигает 7 000 грн.

Также мы писали, что с 2025 года педагоги получают пенсию по выслуге только по достижении 55 лет и при наличии не менее 30 лет стажа. Ранее достаточно было 25 лет, независимо от возраста.