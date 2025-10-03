Видео
Главная Экономика Досрочная пенсия для учителей — как изменились условия

Досрочная пенсия для учителей — как изменились условия

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 05:45
Учителям "закручивают гайки" — почему педагогам станет сложнее уйти на пенсию
Учительница заходит в класс с детьми. Фото: УНИАН

Пенсионная система Украины продолжает реформироваться. Новые правила коснулись и учителей, значительно усложнив досрочный выход на заслуженный отдых для работников образования. Теперь получить пенсию по выслуге лет смогут только те педагоги, кто достиг определенного возраста и накопил значительный стаж.

О том, как изменились условия выхода на пенсию для учителей в 2025 году, рассказали специалисты профильного издания "На Пенсии".

Пенсия по выслуге лет — это форма социальной поддержки не только для педагогов, но и для медицинских работников, артистов, социальных работников, спортсменов и авиаторов.

Военнослужащие имеют отдельный порядок начисления пенсии, что позволяет получать до 70% предыдущего денежного обеспечения в зависимости от продолжительности службы.

Как изменились условия выхода на пенсию для учителей

С 2025 года действуют новые правила оформления пенсии по выслуге лет для работников образования. Теперь получить такую пенсию могут только те педагоги, кто достиг 55 лет и имеет не менее 30 лет педагогического стажа.

Это значительно ограничивает круг лиц, которым доступна возможность досрочного выхода на заслуженный отдых. Право на пенсию по выслуге имеют:

  • учителя школ;
  • воспитатели детсадов;
  • работники интернатов;
  • сотрудники внешкольных заведений;
  • преподаватели профессионально-технических училищ.

Однако получить ее можно только после увольнения с должности, дающей это право. Если человек возвращается на аналогичную работу, выплаты временно приостанавливаются.

Ранее пенсия по выслуге лет предоставлялась уже после 25 лет стажа, независимо от возраста. Сейчас такое право сохраняется лишь для тех, кто успел накопить необходимый стаж до 2016 года — для них действуют предыдущие, более лояльные условия.

Ранее мы писали, что жить на пенсии без финансовых забот — это мечта почти каждого украинца. Однако задумывались ли вы, какая сумма нужна, чтобы после 60 лет обеспечить себе комфортную жизнь.

Также мы рассказывали, что ситуация с оплатой труда педагогов в Украине остается критической. Низкие оклады, установленные в соответствии с Единой тарифной сеткой, требуют срочного пересмотра.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
