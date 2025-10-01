Пенсии украинцев в 2025 — какими будут минимальные и максимальные суммы в октябре

Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Размер денежного обеспечения пожилых людей в Украине зависит от трех основных факторов: страхового стажа, зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы, и средней зарплаты в стране на момент обращения за пенсией. Государство также устанавливает минимальный и максимальный уровень выплаты, который зависят от прожиточного минимума.

Какие минимальные пенсии гарантируют украинцам в октябре

С 1 октября новых повышений пенсий не ожидается — суммы остаются на том же уровне, что и после мартовской индексации. По данным Федерации профсоюзов, украинцы могут рассчитывать на такие выплаты:

3 758 грн — для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин). 3 758 грн — для лиц старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 3 613 грн — для пенсионеров в возрасте 70-79 лет с полным стажем. 3 323 грн — для пенсионеров до 70 лет с необходимым стажем и для лиц с инвалидностью І группы независимо от возраста и стажа. 3 038 грн — минимальная выплата для других категорий неработающих пенсионеров, независимо от возраста или оснований назначения пенсии.

Для работающих пенсионеров минимальная пенсия не может быть меньше 2 361 грн — это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Какая максимальная пенсия в Украине

Максимальные пенсии в Украине в 2025 году составляют 23 610 грн (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Такие выплаты могут получать государственные служащие, научные работники, народные депутаты и должностные лица местных советов, а также те, кто официально получает зарплату более 50 000 грн и имеет полный страховой стаж.

Особая категория — судьи. Их пожизненное содержание не ограничено и может превышать 100 000 грн ежемесячно. Также выплаты сверх максимального размера возможны для военных и работников полиции.

Когда могут увеличить размер минимальной и максимальной пенсии в Украине

В проекте государственного бюджета на 2026 год заложено повышение минимальной пенсии: с 1 января она может вырасти на 234 грн и составит 2 595 грн. Документ также предусматривает повышение прожиточного минимума, а это значит, что максимальная пенсия в следующем году может увеличиться до 25 950 грн.

