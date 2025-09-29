Видео
Главная Экономика Пенсия по инвалидности III группы — сума выплат с октября

Пенсия по инвалидности III группы — сума выплат с октября

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:20
III группа инвалидности — сколько денег от государства получат украинцы в октябре
Человек держит несколько тысяч гривен. Фото: УНИАН

Люди с инвалидностью по состоянию здоровья не всегда могут обеспечивать себя самостоятельно, поэтому государство выплачивает им финансовую помощь. Однако осенью 2025 года повышение или индексации таких выплат не предусмотрено. В октябре размер пенсии останется неизменным, если человек не имеет права на дополнительные надбавки.

О том, сколько денег от государства получат люди с инвалидностью III группы в октябре, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как исчисляется пенсия для III группы инвалидности

Размер выплат определяется индивидуально для каждого человека. На него влияют:

  • тяжесть заболевания;
  • продолжительность страхового стажа;
  • дата установления инвалидности.

Пенсионный фонд Украины применяет единый алгоритм расчета. Сначала учитывают количество лет стажа (не менее одного) и период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет. Затем определяют, какую пенсию мог бы получить человек по имеющемуся стажу и заработку при выходе на пенсию по возрасту.

Для людей с инвалидностью III группы выплата составляет 50% от этого размера. При этом установлены минимальные гарантии:

  • 2 093 грн — для работающих;
  • 2 520 грн — для неработающих.

Как оформить выплаты в 2025 году

Чтобы начать получать пенсию, нужно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда и подать документы, подтверждающие инвалидность.

Если у человека отсутствует страховой стаж, пенсия назначается только отдельным категориям, например военнослужащим. Для других в таком случае предусмотрено социальное пособие.

Важно учитывать, что пенсию можно оформить либо по возрасту, либо по инвалидности. Совмещать оба варианта не разрешается. Чаще всего людям с инвалидностью с детства выгоднее выбрать пенсию именно по диагнозу.

Выплаты по инвалидности III группы у военнослужащих

Для военных действует отдельная система начислений. Размер их пенсий привязан к денежному обеспечению. Если инвалидность 3 группы связана с боевыми действиями, выплаты составляют 60% от обеспечения, но не менее 9 478 грн. Если же диагноз не связан со службой, пенсия составляет 40% от денежного обеспечения.

Ранее мы писали, что в Украине люди с инвалидностью имеют право на государственную пенсию, размер которой определяется индивидуально. Поэтому актуальным является вопрос, вырастут ли такие выплаты в следующем году.

Также мы рассказывали, что государство также обеспечивает людям с инвалидностью социальные программы и льготы в сфере медицины, транспорта, жилья и трудоустройства. Однако многие граждане до сих пор не знают о своих правах и не пользуются ими.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
