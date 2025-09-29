III група інвалідності — скільки грошей від держави отримають українці у жовтні

Людина тримає кілка тисяч гривень. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю через стан здоров’я не завжди можуть забезпечувати себе самостійно, тому держава виплачує їм фінансову допомогу. Проте восени 2025 року підвищення чи індексації таких виплат не передбачено. У жовтні розмір пенсії залишиться незмінним, якщо людина не має права на додаткові надбавки.

Про те, скільки грошей від держави отримають люди з інвалідністю III групи у жовтні, розповіли в Пенсійному фонді України.

Як обчислюється пенсія для III групи інвалідності

Розмір виплат визначається індивідуально для кожної людини. На нього впливають:

тяжкість захворювання;

тривалість страхового стажу;

дата встановлення інвалідності.

Пенсійний фонд України застосовує єдиний алгоритм розрахунку. Спочатку враховують кількість років стажу (не менше одного) та період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Потім визначають, яку пенсію могла б отримати людина за наявним стажем і заробітком при виході на пенсію за віком.

Для людей з інвалідністю III групи виплата становить 50% від цього розміру. При цьому встановлено мінімальні гарантії:

2 093 грн — для працюючих;

2 520 грн — для непрацюючих.

Як оформити виплати у 2025 році

Щоб почати отримувати пенсію, потрібно особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують інвалідність.

Якщо у людини відсутній страховий стаж, пенсія призначається лише окремим категоріям, наприклад військовослужбовцям. Для інших у такому випадку передбачено соціальну допомогу.

Важливо враховувати, що пенсію можна оформити або за віком, або за інвалідністю. Поєднувати обидва варіанти не дозволяється. Найчастіше людям з інвалідністю з дитинства вигідніше обрати пенсію саме за діагнозом.

Виплати по інвалідності III групи у військовослужбовців

Для військових діє окрема система нарахувань. Розмір їхніх пенсій прив’язаний до грошового забезпечення. Якщо інвалідність 3 групи пов’язана з бойовими діями, виплати становлять 60% від забезпечення, але не менше ніж 9 478 грн. Якщо ж діагноз не пов’язаний зі службою, пенсія складає 40% від грошового забезпечення.

Раніше ми писали, що в Україні люди з інвалідністю мають право на державну пенсію, розмір якої визначається індивідуально. Тому актуальним є питання, чи зростуть такі виплати наступного року.

Також ми розповідали, що держава також забезпечує людям з інвалідністю соціальні програми й пільги у сфері медицини, транспорту, житла та працевлаштування. Проте багато громадян досі не знають про свої права й не користуються ними.