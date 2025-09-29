Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсія по інвалідності III групи — скільки платитимуть з жовтня

Пенсія по інвалідності III групи — скільки платитимуть з жовтня

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:20
III група інвалідності — скільки грошей від держави отримають українці у жовтні
Людина тримає кілка тисяч гривень. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю через стан здоров’я не завжди можуть забезпечувати себе самостійно, тому держава виплачує їм фінансову допомогу. Проте восени 2025 року підвищення чи індексації таких виплат не передбачено. У жовтні розмір пенсії залишиться незмінним, якщо людина не має права на додаткові надбавки.

Про те, скільки грошей від держави отримають люди з інвалідністю III групи у жовтні, розповіли в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Як обчислюється пенсія для III групи інвалідності

Розмір виплат визначається індивідуально для кожної людини. На нього впливають:

  • тяжкість захворювання;
  • тривалість страхового стажу;
  • дата встановлення інвалідності.

Пенсійний фонд України застосовує єдиний алгоритм розрахунку. Спочатку враховують кількість років стажу (не менше одного) та період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Потім визначають, яку пенсію могла б отримати людина за наявним стажем і заробітком при виході на пенсію за віком.

Для людей з інвалідністю III групи виплата становить 50% від цього розміру. При цьому встановлено мінімальні гарантії:

  • 2 093 грн — для працюючих;
  • 2 520 грн — для непрацюючих.

Як оформити виплати у 2025 році

Щоб почати отримувати пенсію, потрібно особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують інвалідність.

Якщо у людини відсутній страховий стаж, пенсія призначається лише окремим категоріям, наприклад військовослужбовцям. Для інших у такому випадку передбачено соціальну допомогу.

Важливо враховувати, що пенсію можна оформити або за віком, або за інвалідністю. Поєднувати обидва варіанти не дозволяється. Найчастіше людям з інвалідністю з дитинства вигідніше обрати пенсію саме за діагнозом.

Виплати по інвалідності III групи у військовослужбовців

Для військових діє окрема система нарахувань. Розмір їхніх пенсій прив’язаний до грошового забезпечення. Якщо інвалідність 3 групи пов’язана з бойовими діями, виплати становлять 60% від забезпечення, але не менше ніж 9 478 грн. Якщо ж діагноз не пов’язаний зі службою, пенсія складає 40% від грошового забезпечення.

Раніше ми писали, що в Україні люди з інвалідністю мають право на державну пенсію, розмір якої визначається індивідуально. Тому актуальним є питання, чи зростуть такі виплати наступного року.

Також ми розповідали, що держава також забезпечує людям з інвалідністю соціальні програми й пільги у сфері медицини, транспорту, житла та працевлаштування. Проте багато громадян досі не знають про свої права й не користуються ними.

виплати гроші інвалідність особа з інвалідністю соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації