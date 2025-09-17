Соціальний захист людей з інвалідністю — які пільги держава надаватиме у жовтні

Люди обіймаються. Фото: Freepik

В Україні діє низка законів і програм, спрямованих на підтримку людей з інвалідністю. Вони гарантують не лише пенсії та соціальні виплати, а й додаткові пільги у сфері медицини, транспорту, житла та працевлаштування. Однак чимало громадян досі не знають про свої права й не користуються передбаченими державою можливостями.

Згідно з Законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", люди з інвалідністю можуть розраховувати на таку підтримку:

доступ до програми "Доступні ліки";

пріоритетне право на покращення житлових умов;

знижку 50% на ліки для осіб з інвалідністю 1 та 2 групи;

санаторно-курортне лікування за медичними показаннями;

безперешкодний перетин державного кордону для людей з інвалідністю 1 групи;

безоплатні ліки за рецептами для пенсіонерів із мінімальною пенсією та тих, хто отримує держдопомогу;

позачергове обслуговування у квиткових касах міського та міжміського транспорту для людей з інвалідністю 1 та 2 групи;

безплатні програми реабілітації, технічні засоби пересування, слухові апарати, протези та інші допоміжні пристрої;

безплатний проїзд у громадському транспорті (крім маршруток) для людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також для дітей з інвалідністю.

Для користування такими пільгами необхідно мати при собі посвідчення людини з інвалідністю.

Які пільги мають громадяни з інвалідністю внаслідок війни

Ця категорія громадян має розширений перелік прав і пільг. Серед них:

додаткові 14 днів оплачуваної відпустки;

щорічне безплатне медичне обстеження;

позачерговий капітальний ремонт житла;

першочергове отримання земельної ділянки;

пільгові кредити для будівництва або ремонту житла;

гарантія збереження робочого місця навіть при скороченнях;

безоплатне отримання ліків і позачергове зубне протезування;

виплата лікарняних у розмірі 100% зарплати незалежно від трудового стажу;

повне відшкодування витрат на комунальні послуги та забезпечення паливом (для будинків без централізованого опалення).

Чи є знижки на оплату комунальних послуг

Закон не передбачає спеціальних пільг для людей з інвалідністю щодо оплати житлово-комунальних послуг. Однак вони можуть оформити субсидію, якщо належать до інших пільгових категорій, наприклад, є пенсіонерами чи багатодітними батьками.

Водночас для осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни, діють інші умови. Вони повністю звільняються від сплати комунальних послуг у межах встановлених норм — 21 кв.м житла на особу та додатково 10,5 кв.м на сім’ю.

