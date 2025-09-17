Пільги та субсидії у 2026 році — хто отримає та скільки грошей уряд планує виділити на виплати

Монети на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Оплата комунальних послуг — це важлива частина щомісячних витрат кожної української родини. Якщо дохід домогосподарства не дозволяє сплачувати рахунки в повному обсязі, держава надає такій сім'ї субсидії або пільги.

Про те, скільки українських родин отримують підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг у 2026 році, зазначається в Проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Скільки грошей уряд планує витратити на субсидії та пільги у 2026 році

У проєкті держбюджету на 2026 рік на виплату субсидій і пільг закладено 42,321 млрд гривень. Таку допомогу планується надати близько 2,7 млн українських домогосподарств.

Згідно з документом ці кошти підуть на часткове відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги та закупівлю палива для тих сімей, які цього найбільше потребують.

У порівнянні з 2025 роком, обсяг фінансування залишився на тому ж рівні. Водночас кількість одержувачів дещо зменшиться:

нині підтримкою користується приблизно 2,8 млн родин;

наступного року прогнозується 2,7 млн.

Кому держава надаватиме гроші на оплату комунальних послуг

У пояснювальній записці зазначено, що Міністерство соціальної політики розрахувало суму, враховуючи кількість потенційних отримувачів та орієнтуючись на більш адресний підхід у системі соціальної допомоги. Тобто підтримку надаватимуть тим категоріям населення, які мають найбільшу потребу.

За інформацією Пенсійного фонду, станом на початок 2025 року субсидії отримували 1,474 млн домогосподарств, а пільги — ще 1,216 млн, що загалом становить майже 2,8 млн. Крім того, у звітах уряду для МВФ підкреслюється, що можливе зростання тарифів на комунальні послуги розглядатиметься лише після завершення воєнних дій.

Раніше ми писали, що Українці мають право оформити дві форми підтримки для компенсації витрат на комунальні послуги. Це можуть бути пільги на сплату житлово-комунальних рахунків або ж оформлення житлової субсидії.

Також ми розповідали, що у нашій країні всі будинки, що підключені до системи централізованого опалення, зобов’язані будуть встановити індивідуальні теплові пункти (ІТП). Їхню ціну включатимуть у тариф за транспортування теплової енергії.