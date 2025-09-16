Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Економіка Новий пункт у платіжках за комуналку — що може змінитись у 2025

Новий пункт у платіжках за комуналку — що може змінитись у 2025

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 19:20
Витрати на тепло і гарячу воду можуть змінитись — що хочуть додати до платіжок
Людина тримає комунальні платіжки ти гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні всі будівлі, підключені до централізованого опалення, повинні будуть обладнати індивідуальними тепловими пунктами (ІТП). Їхню вартість враховуватимуть у тариф на транспортування тепла. Це не означає автоматичного підвищення сум в платіжках, але громадян уже попередили про можливу зміну тарифів.

Про те, які нові вимоги хочуть запровадити для будинків з централізованим опаленням та як це вплине на комунальні витрати деяких українців, повідомили в Міністерства розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Що таке ІТП та в чому їх переваги

За даними Мінрегіону, уряд підтримав законопроєкт, який стане частиною програми модернізації теплових мереж та підвищення енергоефективності.

Індивідуальний тепловий пункт — це компактний автоматизований комплекс у будинку, який регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього будинку. Він приймає теплоносій із центральної мережі й передає його системам опалення та водопостачання. Основні переваги:

  • економія коштів мешканців;
  • стабільне постачання тепла і води;
  • можливість регулювати обсяги споживання.

"Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам — зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною", — пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

Що передбачає законопроєкт

Закон робить ІТП обов’язковим у всіх будинках із централізованим теплопостачанням. Монтаж і обслуговування виконуватимуть теплотранспортуючі компанії. Це має зменшити втрати тепла, оптимізувати споживання та покращити якість послуг.

Документ також передбачає врахування витрат на ІТП у тарифах, розробку стандартних правил монтажу й обслуговування, затвердження типових договорів для споживачів та створення механізму перевірки можливості встановлення ІТП і підготовки будівель до опалювального сезону.

Раніше ми писали, що громадяни України мають можливість отримати два види державної допомоги для покриття витрат на комунальні послуги: пільги або житлові субсидії.

Також ми розповідали, що під час дії воєнного стану в Україні забороняється підвищення тарифів на газ та опалення. Вартість тепла для квартир цього сезону продовжать розраховуватися залежно від зовнішньої температури та наявності лічильника тепла.

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон опалення платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації