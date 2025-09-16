Витрати на тепло і гарячу воду можуть змінитись — що хочуть додати до платіжок

Людина тримає комунальні платіжки ти гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні всі будівлі, підключені до централізованого опалення, повинні будуть обладнати індивідуальними тепловими пунктами (ІТП). Їхню вартість враховуватимуть у тариф на транспортування тепла. Це не означає автоматичного підвищення сум в платіжках, але громадян уже попередили про можливу зміну тарифів.

Про те, які нові вимоги хочуть запровадити для будинків з централізованим опаленням та як це вплине на комунальні витрати деяких українців, повідомили в Міністерства розвитку громад та територій України.

Що таке ІТП та в чому їх переваги

За даними Мінрегіону, уряд підтримав законопроєкт, який стане частиною програми модернізації теплових мереж та підвищення енергоефективності.

Індивідуальний тепловий пункт — це компактний автоматизований комплекс у будинку, який регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього будинку. Він приймає теплоносій із центральної мережі й передає його системам опалення та водопостачання. Основні переваги:

економія коштів мешканців;

стабільне постачання тепла і води;

можливість регулювати обсяги споживання.

"Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам — зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною", — пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Що передбачає законопроєкт

Закон робить ІТП обов’язковим у всіх будинках із централізованим теплопостачанням. Монтаж і обслуговування виконуватимуть теплотранспортуючі компанії. Це має зменшити втрати тепла, оптимізувати споживання та покращити якість послуг.

Документ також передбачає врахування витрат на ІТП у тарифах, розробку стандартних правил монтажу й обслуговування, затвердження типових договорів для споживачів та створення механізму перевірки можливості встановлення ІТП і підготовки будівель до опалювального сезону.

