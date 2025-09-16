Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новый пункт в платежках за коммуналку — что может измениться

Новый пункт в платежках за коммуналку — что может измениться

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 19:20
Расходы на тепло и горячую воду могут измениться — что хотят добавить в платежки
Человек держит коммунальные платежки ты деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине все здания, подключенные к централизованному отоплению, должны будут оборудовать индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Их стоимость будут учитывать в тариф на транспортировку тепла. Это не означает автоматического повышения сумм в платежках, но граждан уже предупредили о возможном изменении тарифов.

О том, какие новые требования хотят ввести для домов с централизованным отоплением и как это повлияет на коммунальные расходы некоторых украинцев, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Реклама
Читайте также:

Что такое ИТП и в чем их преимущества

По данным Минрегиона, правительство поддержало законопроект, который станет частью программы модернизации тепловых сетей и повышения энергоэффективности.

Индивидуальный тепловой пункт — это компактный автоматизированный комплекс в доме, который регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого дома. Он принимает теплоноситель из центральной сети и передает его системам отопления и водоснабжения. Основные преимущества:

  • экономия средств жильцов;
  • стабильное снабжение тепла и воды;
  • возможность регулировать объемы потребления.

"Современные ИТП позволят людям получать качественные услуги и меньше платить, а громадам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной", — пояснил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Что предусматривает законопроект

Закон делает ИТП обязательным во всех домах с централизованным теплоснабжением. Монтаж и обслуживание будут выполнять теплотранспортирующие компании. Это должно уменьшить потери тепла, оптимизировать потребление и улучшить качество услуг.

Документ также предусматривает учет расходов на ИТП в тарифах, разработку стандартных правил монтажа и обслуживания, утверждение типовых договоров для потребителей и создание механизма проверки возможности установки ИТП и подготовки зданий к отопительному сезону.

Ранее мы писали, что граждане Украины имеют возможность получить два вида государственной помощи для покрытия расходов на коммунальные услуги: льготы или жилищные субсидии.

Также мы рассказывали, что во время действия военного положения в Украине запрещается повышение тарифов на газ и отопление. Стоимость тепла для квартир в этом сезоне продолжат рассчитываться в зависимости от наружной температуры и наличия счетчика тепла.

тарифы коммунальные услуги отопительный сезон отопление платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации