Расходы на тепло и горячую воду могут измениться — что хотят добавить в платежки

Новый пункт в платежках за коммуналку — что может измениться
В Украине все здания, подключенные к централизованному отоплению, должны будут оборудовать индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Их стоимость будут учитывать в тариф на транспортировку тепла. Это не означает автоматического повышения сумм в платежках, но граждан уже предупредили о возможном изменении тарифов.
О том, какие новые требования хотят ввести для домов с централизованным отоплением и как это повлияет на коммунальные расходы некоторых украинцев, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Что такое ИТП и в чем их преимущества
По данным Минрегиона, правительство поддержало законопроект, который станет частью программы модернизации тепловых сетей и повышения энергоэффективности.
Индивидуальный тепловой пункт — это компактный автоматизированный комплекс в доме, который регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого дома. Он принимает теплоноситель из центральной сети и передает его системам отопления и водоснабжения. Основные преимущества:
- экономия средств жильцов;
- стабильное снабжение тепла и воды;
- возможность регулировать объемы потребления.
"Современные ИТП позволят людям получать качественные услуги и меньше платить, а громадам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной", — пояснил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Что предусматривает законопроект
Закон делает ИТП обязательным во всех домах с централизованным теплоснабжением. Монтаж и обслуживание будут выполнять теплотранспортирующие компании. Это должно уменьшить потери тепла, оптимизировать потребление и улучшить качество услуг.
Документ также предусматривает учет расходов на ИТП в тарифах, разработку стандартных правил монтажа и обслуживания, утверждение типовых договоров для потребителей и создание механизма проверки возможности установки ИТП и подготовки зданий к отопительному сезону.
Ранее мы писали, что граждане Украины имеют возможность получить два вида государственной помощи для покрытия расходов на коммунальные услуги: льготы или жилищные субсидии.
Также мы рассказывали, что во время действия военного положения в Украине запрещается повышение тарифов на газ и отопление. Стоимость тепла для квартир в этом сезоне продолжат рассчитываться в зависимости от наружной температуры и наличия счетчика тепла.
Читайте Новини.LIVE!