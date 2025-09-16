Расходы на тепло и горячую воду могут измениться — что хотят добавить в платежки

Человек держит коммунальные платежки ты деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине все здания, подключенные к централизованному отоплению, должны будут оборудовать индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Их стоимость будут учитывать в тариф на транспортировку тепла. Это не означает автоматического повышения сумм в платежках, но граждан уже предупредили о возможном изменении тарифов.

О том, какие новые требования хотят ввести для домов с централизованным отоплением и как это повлияет на коммунальные расходы некоторых украинцев, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Что такое ИТП и в чем их преимущества

По данным Минрегиона, правительство поддержало законопроект, который станет частью программы модернизации тепловых сетей и повышения энергоэффективности.

Индивидуальный тепловой пункт — это компактный автоматизированный комплекс в доме, который регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого дома. Он принимает теплоноситель из центральной сети и передает его системам отопления и водоснабжения. Основные преимущества:

экономия средств жильцов;

стабильное снабжение тепла и воды;

возможность регулировать объемы потребления.

"Современные ИТП позволят людям получать качественные услуги и меньше платить, а громадам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной", — пояснил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Что предусматривает законопроект

Закон делает ИТП обязательным во всех домах с централизованным теплоснабжением. Монтаж и обслуживание будут выполнять теплотранспортирующие компании. Это должно уменьшить потери тепла, оптимизировать потребление и улучшить качество услуг.

Документ также предусматривает учет расходов на ИТП в тарифах, разработку стандартных правил монтажа и обслуживания, утверждение типовых договоров для потребителей и создание механизма проверки возможности установки ИТП и подготовки зданий к отопительному сезону.

Ранее мы писали, что граждане Украины имеют возможность получить два вида государственной помощи для покрытия расходов на коммунальные услуги: льготы или жилищные субсидии.

Также мы рассказывали, что во время действия военного положения в Украине запрещается повышение тарифов на газ и отопление. Стоимость тепла для квартир в этом сезоне продолжат рассчитываться в зависимости от наружной температуры и наличия счетчика тепла.